В Бурятии пройдёт молебен в честь нагов Байкала

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Молебен «Подношение Восьми Лусууд ханам священного озера Байкал» пройдёт 20 июля



20 июля ламы Байкальского дацана «Дамба Даржалин», который находится в Кабанском районе Бурятии, проведут ежегодный молебен - «Байгалай далайн Найман Лусуудай тахилга – Подношение Восьми Лусууд ханам священного озера Байкал». Об этом сообщается на сайте администрации Кабанского района.



Молебен стартует в 11:00 часов в Байкальском дацане «Дамба Даржалин», вблизи села Дулан Кабанского района.



Лусад – это божества водной стихии, на санскрите их называют «Наги». Обитают они, согласно легенде, глубоко под землёй и правят водной стихией вселенной.



Водная стихия на тонком своём уровне имеет мощную энергетику и является, по мнению буддистов, одной из 5 главных составляющих Вселенной.

