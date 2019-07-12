Град и ливни придут в три соседних региона
Неустойчивая тёплая погода с дождями, ливнями и градом придёт в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию на выходных. Воздух прогреется до +32 градусов, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на представителя Забайкальского гидрометцентра.
По Бурятии местами небольшие кратковременные дожди, грозы и ливни. Утром при прояснении туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный с порывами до 10, а при грозах до 18 метров в секунду. Температура ночью +14, +19, местами +5, +10 градусов. Днём +27, +32, при облачности +20, +25, по Прибайкалью +18, +23 градуса.
В Забайкалье местами небольшие кратковременные дожди, грозы. В субботу град. Ветер северо-восточный с порывами до 10, а при грозах до 18 метров в секунду. Температура ночью +12, +17, местами +6, +11 градусов. Днём +27, +32, при облачности +20, +25 градусов.
В Иркутской области переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер западный с переходом на северо-западный с порывами до 10, а при грозах до 16 метров в секунду. Температура ночью +11, +16, при прояснении +5, +10. Днём +25, +30, местами +16, +21 градус, сообщили иркутские синоптики.
В выходные по Бурятии местами дожди и грозы
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