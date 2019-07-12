3 дня в городе будет идти клубничный фестиваль «Виктория»
В Байкальске с 19 по 21 июля пройдёт Байкальский клубничный фестиваль «Виктория».
В первый день на площади «Фестивальная» праздник откроет детский конкурс «Стильная ягодка». Программу продолжит концерт «Игорь Конев и его компания», после которого начнётся торжественное открытие фестиваля. Сразу после открытия выберут «Мисс Викторию 2019», а завершит вечер концертная программа «Клубничный микс».
В субботу, 20 июля, на площади для детей состоятся спортивно-развлекательный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья», игра «Клубничные забавы с весёлыми поварятами» и концерт «Ягодное настроение». Будут проведены конкурсы «Дары Байкала», «Лучший пекарь, кондитер» и «Народные промыслы и ремёсла». Перед зрителями выступят шоумен Сергей Помазании, фольклорный коллектив «Красная горка» и ангарская группа «Счастливый случай». Также посетителей фестиваля угостят юбилейным клубничным пирогом, разыграют призы и покажут клубничный фейерверк.
В последний день празднество переместится на площадку БГК «Гора Соболиная». Посетители программы «Клубничный переполох» посмотрят концерт и поучаствуют в кулинарных мастер-классах, флешмобе, розыгрыше призов и деревянных играх на улице.
Также в дни фестиваля на площади «Фестивальная» будут работать торговые ряды «Байкальский Арбат» и чудо-подворья «Ягодный разгуляй», а на спортивных площадках пройдут соревнования в девяти видах спорта.
В Байкальске массово угостят клубничным пирогом
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