Иркутский студент разрабатывает эффективный аппарат для очистки природного газа

Проектом уже заинтересовались компании нефтегазовой отрасли



Иркутский студент Александр Устюжанин создаёт компактный аппарат, который бы смог эффективно очищать природный газ, добываемый на месторождениях. В этом году он окончил третий курс ИРНИТУ по специальности «Нефтегазовое дело», а в прошлом – представил на форуме «Байкал» проект «Разработка прямоточных сепараторов для нефтегазовой отрасли».



«Сейчас на очистке газа работают масштабные комплексы, занимающие большую площадь. В них задействовано множество различных аппаратов и линий, по которым идёт газ. Мы же предлагаем скомпоновать все это в один блок аппаратов», – рассказывает Александр.



В команде вместе с ним работают четыре человека – трое студентов ИРНИТУ и научный руководитель, сотрудник АНХК Максим Аршинский. Проект был запущен ещё в 2016 году. В настоящее время установка модернизируется, проводится компьютерное моделирование.



На форуме «Байкал» в 2018 году Александр Устюжанин получил поддержку от министерства по молодёжной политике Иркутской области. Средства гранта были направлены на модернизацию установки, были автоматизированы замеры газа.



«Конечный срок реализации проекта сложно обозначить, так как нефтегазовая отрасль – одна из наиболее сложноорганизованных. Думаю, к 2022 году стоит ждать от нас пилотной модели», – уточняет Александр. Интерес к проекту уже выразили «Газпром добыча Иркутск» и Иркутская нефтяная компания. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Приангарья.