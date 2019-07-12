Бурятские лучники вышли в финал всемирной Универсиады

Двое бурятских лучников гарантировали себе медали Универсиады



В итальянском городе Неаполь проходит всемирная летняя Универсиада-2019. Всего с 3 по 14 июля будет разыграно 222 комплекта наград.



Бурятские лучники вышли в финал Универсиады. За золотые награды будут бороться Светлана Гомбоева вместе с Валерией Мыльниковой и Эрдэм Цыдыпов вместе с Цынгуевым Бэлигто.



Финал состоится 13 июля, сообщает пресс-служба республиканского минспорта.

