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Бурятские лучники вышли в финал всемирной Универсиады

Бурятские лучники вышли в финал всемирной Универсиады
Общество, 
Двое бурятских лучников гарантировали себе медали Универсиады

В итальянском городе Неаполь проходит всемирная летняя Универсиада-2019. Всего с 3 по 14 июля будет разыграно 222 комплекта наград.

Бурятские лучники вышли в финал Универсиады. За золотые награды будут бороться Светлана Гомбоева вместе с Валерией Мыльниковой и Эрдэм Цыдыпов вместе с Цынгуевым Бэлигто.

Финал состоится 13 июля, сообщает пресс-служба республиканского минспорта.
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