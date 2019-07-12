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В Заиграевском районе благоустраивают 10 сёл

В Заиграевском районе благоустраивают 10 сёл
Общество,  Фото:пресс-служба Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия
На работы на 14 общественных территориях и двух дворах потратят 17,7 млн. рублей

В Заиграевском районе Бурятии приводят в порядок общественные территории. Работы ведутся в 10 населённых пунктах района – это Заиграево, Онохой, Новая Брянь, Илька, Эрихирик, Горхон, Усть-Брянь, Нижние Тальцы, Унэгэтэй и Татарский ключ.

17,7 млн. рублей из средств федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» направят на преображение 14 общественных территорий и двух дворов. Так в центре села Онохой с прошлого года продолжается благоустройство территории возле дома культуры, за которую проголосовало большинство жителей. В этом году на это выделено 3,7 млн. рублей. Идёт реставрация памятника воинам Великой Отечественной войны, который был установлен в 1972 году и больше капитально не ремонтировался. Сейчас территория вокруг уже огорожена кованым забором, рабочие укладывают новую плитку, будет сделано освещение, озеленение.

В поселке Заиграево завершены работы возле дома культуры и мемориала – танка Т-62, который находился на вооружении армии до 1998 года и принимал участие в боевых действиях. Территория вокруг танка огорожена, освещена, сделано покрытие, стоят скамейки. Теперь это место притягивает в первую очередь местных мальчишек, которые интересуются военной техникой и хотят быть похожими на героев-земляков.

- Именно на таком танке в Чечне в составе мотострелкового полка воевал наш земляк, Николай Плахтиенко. К сожалению, через месяц он погиб. Николай занесён в книгу памяти погибших в годы первой чеченской войны, посмертно награжден Орденом Мужества, – рассказывает Валентина Горюнова, учитель истории Заиграевской школы.

Напомним, в 2019 году в Бурятии будут благоустроены 122 общественных и более 110 дворовых территорий. На это выделено более 306 млн. рублей. Благоустройство проводится в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и продлится до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.
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