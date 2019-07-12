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В Аге прошёл конкурс народных умельцев

В Аге прошёл конкурс народных умельцев
Общество,  Фото:pixabay.com
В селе Узон соревновались резчики по дереву и мастера традиционной живописи

На прошлой неделе в селе Узон Дульдургинского района Агинского Бурятского округа состоялся открытый межмуниципальный конкурс декоративно-прикладного искусства «Традиции и современность». Он был посвящён памяти народных умельцев братьев Банзаракши и Базаржаба Дондоковых.

Торжественное открытие конкурса началось с молебна ширээтэ-ламы Узонского дацана Баира Эрдынеева. Затем состоялось награждение званием «Народный мастер Аги» мастера Ойдопа Жалсараева за многолетний и плодотворный труд в деле развития декоративно-прикладного искусства и за сохранение традиций народных художественных промыслов Агинского Бурятского округа с вручением специального кубка и плакета. Также благодарственными письмами за сохранение традиций бурятских мастеров-дарханов награждены Дондок Мижитдоржиев, Дашицырен Дабаев, Александр Шагдуров и Бальжинима Цыренов.

В открытом межмуниципальном конкурсе «Традиции и современность» приняли участие 36 мастеров округа, которые представили 155 работ. Просмотрев и обсудив представленные конкурсные работы, экспертная комиссия подвела итоги конкурса и приняла решение наградить дипломами и премиями следующих мастеров.

В номинации «Деревянная утварь с декоративной отделкой»:
Дашинимаев Даши, с. Догой;
Дориев Саян, с. Зуткулей;
Доржиев Болот, с. Узон;
Ракшаев Ойдоп, с. Узон;
Тукеев Дмитрий, с. Урда Ага;
Надцалов Цырен, п. Могойтуй;
Шагдуров Александр, п. Могойтуй;
Цырендондоков Цырен, п. Могойтуй;
Эрдынеев Даши, с. Таптанай;
Дабаев Дашицырен, с.Узон.

В номинации «Сэргэ – коновязь с рельефной резьбой»:
1 место – Доржиев Болот, с. Узон;
2 место – Надцалов Цырен, п. Могойтуй.

В номинации «Сувенирная продукция, посвящённая Международному фестивалю Алтаргана – 2020»:
1 место – Рабданова Ирина, п. Могойтуй;
2 место – Доржиев Болот, с. Узон;
3 место – Дугаржапова Туяна, с. Дульдурга.

В номинации «Буряад зураг (бурятская живопись)»:
1 место – Шагдурова Дарима, п. Могойтуй;
2 место – Дориева Саяна, с. Зуткулей;
3 место – Батомункуева Бальжит, с. Дульдурга.

В номинации «Скульптурная резьба по дереву»:
1 место – Батожаргалов Балта, с. Будулан;
2 место – Доржиев Болот, с. Узон;
3 место – Тукеев Дмитрий, с. Урда Ага.

В номинации «Рельефная резьба по дереву»:
1 место – Доржиев Болот, с. Узон;
2 место – Тукеев Дмитрий, с. Урда Ага;
3 место – Соронхоров Дашидаба, с. Нижний Цасучей.

Также присуждена спецпремия Болоту Доржиеву и Дондок Мижитдоржиеву. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Агинского Бурятского округа.

Справка:

Дондоковы Банзаракша и Базаржаб – ветераны труда, почётные граждане села Узон. Родились в 1918 году в семье скотовода Дондока Бадмаева в местности Доодо Элеэ Агинского аймака. Оба брата были участниками Великой Отечественной войны. Банзаракша Дондоков был захвачен в плен и угнан в концлагерь, освобождён американскими войсками 5 мая 1945 года. Демобилизовался в мае 1946 года. Базаржаб Дондоков участвовал в войне против милитаристской Японии, прослужил до апреля 1947 года.

В 1950-е годы началась трудовая деятельность братьев. Они работали в колхозе имени Маленкова. Банзаракша Дондоков был бригадиром, архитектором и проектировщиком. Базаржаб Дондоков работал инспектором, секретарём партийной организации и председателем сельсовета. За годы работы братья осуществили свою мечту – превратили родное село Узон в прекрасный уголок, в котором все задумано и построено с большой фантазией и любовью. В 1982 году на базе Узона прошел областной семинар по благоустройству сёл, где село было удостоено звания «Образцовое село Читинской области».
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