В Аге прошёл конкурс народных умельцев

В селе Узон соревновались резчики по дереву и мастера традиционной живописи



На прошлой неделе в селе Узон Дульдургинского района Агинского Бурятского округа состоялся открытый межмуниципальный конкурс декоративно-прикладного искусства «Традиции и современность». Он был посвящён памяти народных умельцев братьев Банзаракши и Базаржаба Дондоковых.



Торжественное открытие конкурса началось с молебна ширээтэ-ламы Узонского дацана Баира Эрдынеева. Затем состоялось награждение званием «Народный мастер Аги» мастера Ойдопа Жалсараева за многолетний и плодотворный труд в деле развития декоративно-прикладного искусства и за сохранение традиций народных художественных промыслов Агинского Бурятского округа с вручением специального кубка и плакета. Также благодарственными письмами за сохранение традиций бурятских мастеров-дарханов награждены Дондок Мижитдоржиев, Дашицырен Дабаев, Александр Шагдуров и Бальжинима Цыренов.



В открытом межмуниципальном конкурсе «Традиции и современность» приняли участие 36 мастеров округа, которые представили 155 работ. Просмотрев и обсудив представленные конкурсные работы, экспертная комиссия подвела итоги конкурса и приняла решение наградить дипломами и премиями следующих мастеров.



В номинации «Деревянная утварь с декоративной отделкой»:

Дашинимаев Даши, с. Догой;

Дориев Саян, с. Зуткулей;

Доржиев Болот, с. Узон;

Ракшаев Ойдоп, с. Узон;

Тукеев Дмитрий, с. Урда Ага;

Надцалов Цырен, п. Могойтуй;

Шагдуров Александр, п. Могойтуй;

Цырендондоков Цырен, п. Могойтуй;

Эрдынеев Даши, с. Таптанай;

Дабаев Дашицырен, с.Узон.



В номинации «Сэргэ – коновязь с рельефной резьбой»:

1 место – Доржиев Болот, с. Узон;

2 место – Надцалов Цырен, п. Могойтуй.



В номинации «Сувенирная продукция, посвящённая Международному фестивалю Алтаргана – 2020»:

1 место – Рабданова Ирина, п. Могойтуй;

2 место – Доржиев Болот, с. Узон;

3 место – Дугаржапова Туяна, с. Дульдурга.



В номинации «Буряад зураг (бурятская живопись)»:

1 место – Шагдурова Дарима, п. Могойтуй;

2 место – Дориева Саяна, с. Зуткулей;

3 место – Батомункуева Бальжит, с. Дульдурга.



В номинации «Скульптурная резьба по дереву»:

1 место – Батожаргалов Балта, с. Будулан;

2 место – Доржиев Болот, с. Узон;

3 место – Тукеев Дмитрий, с. Урда Ага.



В номинации «Рельефная резьба по дереву»:

1 место – Доржиев Болот, с. Узон;

2 место – Тукеев Дмитрий, с. Урда Ага;

3 место – Соронхоров Дашидаба, с. Нижний Цасучей.



Также присуждена спецпремия Болоту Доржиеву и Дондок Мижитдоржиеву. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Агинского Бурятского округа.



Справка:



Дондоковы Банзаракша и Базаржаб – ветераны труда, почётные граждане села Узон. Родились в 1918 году в семье скотовода Дондока Бадмаева в местности Доодо Элеэ Агинского аймака. Оба брата были участниками Великой Отечественной войны. Банзаракша Дондоков был захвачен в плен и угнан в концлагерь, освобождён американскими войсками 5 мая 1945 года. Демобилизовался в мае 1946 года. Базаржаб Дондоков участвовал в войне против милитаристской Японии, прослужил до апреля 1947 года.



В 1950-е годы началась трудовая деятельность братьев. Они работали в колхозе имени Маленкова. Банзаракша Дондоков был бригадиром, архитектором и проектировщиком. Базаржаб Дондоков работал инспектором, секретарём партийной организации и председателем сельсовета. За годы работы братья осуществили свою мечту – превратили родное село Узон в прекрасный уголок, в котором все задумано и построено с большой фантазией и любовью. В 1982 году на базе Узона прошел областной семинар по благоустройству сёл, где село было удостоено звания «Образцовое село Читинской области».

