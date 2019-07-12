Уроженец Иркутской области, защитник сборной России Фёдор Кудряшов перешёл в футбольный клуб «Сочи»
В минувшем сезоне Кудряшов выступал за турецкий «Истанбул Башакшехир», в составе которого провёл восемь матчей и отметился одним забитым мячом.
В форме российской команды Кудряшов провёл 30 игр и стал автором забитого мяча в недавнем матче с Сан-Марино.
Федор Кудряшов прибыл в расположение команды 10 июля. Он уже провёл первую тренировку вместе с командой, говорится в сообщении ФК «Сочи».
Фёдор Кудряшов родился в 1987 году в посёлке Мамакан в Бодайбинском районе Иркутской области. В возрасте восьми лет с семьёй переехал в Братск, где и начал заниматься футболом.
ФК «Сочи» впервые попал в Российскую футбольную Премьер-лигу.
Футболист из Иркутской области стал игроком «Сочи»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сегодня, 12 июля, на планерном совещании в администрации Улан-Удэ наградили победителей городского конкурса «Лучший социально значимый проект ТОС»
Среди них галоингалятор, моделирующий климат соляной пещеры
Самолёты «противника» находились на высоте около 15 тысяч метров
Подрядчик монтирует канализационные коллекторы
Распоряжение об этом подписал Дмитрий Медведев
Всего предстоит выкосить полмиллиона квадратных метров травы
Причиной тому станет убранная свалка на Стеклозаводе
В Бурятии проходят буддийские учения «Посвящение в Калачакру Тантру – Дуйнхор Ван»
На фестивале разыграют большие порции лакомства
Жителей Бурятии просят не паниковать
Сегодня «Система – 112» в Бурятии работает в опытной эксплуатации только в Улан-Удэ
«Летняя школа» проходит в Ангарской воспитательной колонии
Жители аварийного дома на Воронежской живут в невыносимых условиях, но не могут дождаться расселения
В дацане находится единственная прижизненная статуя Будды в полный рост
Особое внимание уделяется пожилым людям и детям