Сегодня, 12 июля, на планерном совещании в администрации Улан-Удэ наградили победителей городского конкурса «Лучший социально значимый проект ТОС»
Всего на конкурс поступило 23 заявки по 4 номинациям, сообщает управление по информационной политике города.
По итогам рассмотрения конкурсных заявок в номинации «Проект по организации мест культурно-массовых мероприятий, праздников, иных культурно-просветительных акций, спортивных соревнований, мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» победителем признана ТОС «Звездный» с проектом «Шаг в будущее!».
В номинации «Проект по организации благоустройства и улучшения санитарного состояния территории ТОС» выиграл ТОС «Островок Детства» с проектом «Территория детства в шаговой доступности» мкрн Левый берег.
Первое место в номинации «Проект по озеленению, цветочному оформлению с устройством поливочных систем и сохранению, содержанию озелененных территорий ТОС» получила Ассоциация ТОС г. Улан-Удэ с проектом «Клуб друзей города: один за всех и все за одного».
В номинации «Проект по организации общественного порядка, пожарной безопасности и профилактики правонарушений» победителем признан ТОС «Вагжанова» с проектом «Все в наших руках».
Победители и призёры конкурса были награждены дипломами. Каждому ТОСу был предоставлен грант в форме субсидий из бюджета Улан-Удэ, за 1 место - 200 тыс. руб., за 2 место - 150 тыс. руб., за 3 место - 100 тыс. руб. и за 4 место - 50 тыс. руб.
Всего в Улан-Удэ 81 ТОС. Из них 23 ТОС зарегистрированы в качестве юридического лица.
Лучшие ТОСы Улан-Удэ получили премии
Общество, Фото:
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