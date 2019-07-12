Самолёты «противника» находились на высоте около 15 тысяч метров
В Забайкальском крае в ходе тактического учения зенитчики отразили авиаудар «противника» из стратосферы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военнослужащие были подняты по тревоге и совершили переброску комплексов С-300 в заданный район, где заступили на боевое дежурство. Специалисты провели инженерную подготовку и маскировку позиций, организовали систему управления.
Учитывая особенности ведения современных вооружённых конфликтов, для зенитчиков смоделировали ситуацию, максимально приближенную к реальной.
Так, перед военнослужащими была поставлена задача обнаружить высотные воздушные цели «противника», имитирующие группу самолётов, находящуюся в стратосфере, на высоте около 15 тысяч метров.
Для усложнения тактической обстановки «неприятель» запустил высокоточные управляемые ракеты.
Военнослужащие выполнили нормативы по обнаружению, идентификации, выдаче целеуказаний и сопровождению аэродинамических целей условного противника.
Для выполнения задач был задействован модернизированный радиовысотомер семейства ПРВ-13.
В завершении учения зенитчики выполнили электронные пуски, поразив около 20 воздушных целей «противника».
В Забайкалье зенитчики отразили авиаудар из стратосферы
Общество, Фото:
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