В Забайкалье зенитчики отразили авиаудар из стратосферы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Самолёты «противника» находились на высоте около 15 тысяч метров



В Забайкальском крае в ходе тактического учения зенитчики отразили авиаудар «противника» из стратосферы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Военнослужащие были подняты по тревоге и совершили переброску комплексов С-300 в заданный район, где заступили на боевое дежурство. Специалисты провели инженерную подготовку и маскировку позиций, организовали систему управления.



Учитывая особенности ведения современных вооружённых конфликтов, для зенитчиков смоделировали ситуацию, максимально приближенную к реальной.



Так, перед военнослужащими была поставлена задача обнаружить высотные воздушные цели «противника», имитирующие группу самолётов, находящуюся в стратосфере, на высоте около 15 тысяч метров.



Для усложнения тактической обстановки «неприятель» запустил высокоточные управляемые ракеты.



Военнослужащие выполнили нормативы по обнаружению, идентификации, выдаче целеуказаний и сопровождению аэродинамических целей условного противника.



Для выполнения задач был задействован модернизированный радиовысотомер семейства ПРВ-13.



В завершении учения зенитчики выполнили электронные пуски, поразив около 20 воздушных целей «противника».



