В Улан-Удэ детскому дому «Малышок» подарили медоборудование

Среди них галоингалятор, моделирующий климат соляной пещеры



В Улан-Удэ региональная общественная организация «Ассоциация приёмных семей Республики Бурятия» передала детскому дому «Малышок» медицинское оборудование, которое будет использоваться для оздоровления детей.



- Социальный проект «ЭНЕРГИЯ. ЗОЖ» региональной общественной организации получил грантовую поддержку министерства социальной защиты населения Бурятии. Целью проекта является создание условий для укрепления здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.



Детскому дому подарили два оборудования - настольный галоингалятор, предназначенный для лечения и профилактики заболеваний органов дыхания с помощью аэрозоля, моделирующего лечебный микроклимат соляной пещеры, также аэрофитотерапевтический аппарат. Он предназначен для лечебного применения летучих компонентов эфирных масел.

