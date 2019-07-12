Аэропорт Иркутска стал пунктом пропуска военной техники

Распоряжение об этом подписал Дмитрий Медведев



Аэропорт Иркутска включён в список пунктов, через которые будет осуществляться транзит вооружения, военной техники и военного имущества в страну и из неё. Соответствующее постановление 5 июля подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Всего в списке 19 аэропортов: города Абакан, Астрахань, Волгоград, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Москва («Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево»), Новосибирск, Оренбург, Ростова-на-Дон, Самара, Сочи, Ульяновск, Челябинск и Элиста.

