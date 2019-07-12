Причиной тому станет убранная свалка на Стеклозаводе
В микрорайоне Стеклозавод в Улан-Удэ уберут крупную свалку. Об этом доложил сегодня, 12 июля, на утренней планёрке в мэрии председатель комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.
Ликвидация свалки на Стеклозаводе предусмотрена в рамках национального проекта «Чистая страна». 27 февраля 2019 года было подписано соглашение о реализации этого проекта с министерством природных ресурсов Бурятии. Проектом предусмотрено также восстановление земель на общей площади 66 гектаров.
- Число населения, жизнь которого будет улучшена после ликвидации свалки – 143 тысячи человек. Дорожная карта подписана 2 апреля 2019 года. Во исполнение дорожной карты были устранены замечания государственной экологической экспертизы республики по проекту. Проведены общественные слушания. Повторная экологическая экспертиза пройдёт в центральном аппарате Росприроднадзора. Наша задача – представить полный пакет документов до 1 апреля 2020 года на финансирование, - доложил Александр Тюрюханов.
И.о. обязанности руководителя Игорь Шутенков отметил, что в связи с изменениями в законодательстве срок подачи сократился. Документы необходимо предоставить до 1 февраля.
Начало реализации проекта – 2021 год, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ пообещали улучшить жизнь 143 тысяч жителей
Общество, Фото:
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