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Осуждённые подростки в Иркутской области шьют игрушки для сирот

Осуждённые подростки в Иркутской области шьют игрушки для сирот
Общество, 
«Летняя школа» проходит в Ангарской воспитательной колонии

Воспитанники Ангарской воспитательной колонии ремонтируют школьную мебель и шьют игрушки для сирот. Здесь реализуется проект «Летняя школа». На время каникул каждый воспитанник может составить собственную образовательную программу и посещать занятия кружков по интересами и творческим способностям.

- На занятиях кружка озеленителей подростки привели в порядок площадку перед школой и высадили цветы. «Школа ремонта» объединила ребят, любящих работать руками: под присмотром педагогов подростки учатся ремонтировать мебель. На август запланировано оформление школьных кабинетов, а дизайн-проекты окраски стен выполнят сами воспитанники, консультируясь с иркутским художником, - сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

В этом году мероприятия «Летней школы» стали продолжением всероссийского проекта «Класс доброты. Герои нашего времени», к которому школа присоединилась в преддверии Дня Победы. Проведены спортивная квест-игра «Дорогою добра», трудовой десант «Не ленись трудиться», уверяют организаторы.

На занятиях по рукоделию подростки связали носки и смастерили игрушки для детей-сирот, учителя собрали одежду. В конце июня двое воспитанников смогли лично посетить Ангарский дом ребёнка и передать малышам подарки.
осужденные
 
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