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В Эгитуйском дацане в Бурятии пройдёт крупный молебен

В Эгитуйском дацане в Бурятии пройдёт крупный молебен
Общество,  Фото:Сангха России
В дацане находится единственная прижизненная статуя Будды в полный рост

12 июля в Еравнинском районе в Эгитуйском дацане «Дамчой Рабжалин» состоится ежегодный молебен - восхваление Будды Зандан Жуу, подношение мандалы.

Молебен проведут ширээтэ-ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством Дид Хамбо ламы Дагбы Очирова.

Ежегодно ламы проводят здесь молебен, и после молебна проходят концерт и спортивные состязания - стрельба из бурятского лука, бурятская национальная борьба «бухэ барилдаан», конные скачки, шахматы «шатар» и другие.

- Есть упоминание о создании скульптуры Будды, когда Будда на 38 году своей жизни покинул нашу планету, чтобы проповедать Дхарму своей матери на небесах 33 богов, на небе Тушита. По просьбе раджи - царя Удраяны - Будда позировал скульпторам, доставленным на небо Тушита. Там они увидели, как он выглядит, и по возвращении создали статую Будды в натуральную величину из белого сандалового дерева. Легенда гласит - когда Будда возвратился на землю, статуя ожила и шагнула к Будде поприветствовать его. Будда улыбнулся и, приостановив ее, сказал: «Ты мое отражение и копия, ты должен будешь напоминать об истине будущим поколениям», - отметили в Буддийской традиционной Сангхе России.

Единственная прижизненная статуя Будды в полный рост находится именно в Эгитуйском дацане. Входит в число мировых святынь буддизма.

Мудрые учителя всегда говорили о величии той местности, где находится статуя Будды Зандан Жуу.

дацан буддизм
 
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