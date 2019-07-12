Психологи Росгвардии помогают пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Психологи войск Росгвардии посещают малоподвижных граждан, пострадавших от паводка в Иркутской области, и оказывают им психологическую помощь на дому. Также офицеры проводят опрос о необходимости доставки предметов гуманитарной помощи людям домой.
С начала аварийно-спасательной миссии в зоне затопления в Иркутской области психологи Росгвардии провели более 800 мероприятий по оказанию психологической помощи гражданам.
- Специалисты проводят групповые встречи с семьями, оказывают индивидуальную помощь, а также организуют дистанционную и информационную психологическую поддержку населения, - сообщили в пресс-службе национальной гвардии России.
Как сообщал «Байкал-Daily», в большинство районов Тулуна уже подали горячее водоснабжение, а восстанавливать инфраструктуру и улицы спасателям и военным помогают крупные предприятия, предоставившие тяжёлую технику для разбора завалов и вывоза мусора, а также простые жители на личном транспорте.
12 июля в Иркутской области объявлен Днём траура.