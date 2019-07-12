Две борицы из Бурятии завоевали медали на соревнованиях в Испании

Обладательницами наград стали Нина Менкенова и Вероника Чумикова
Две спортсменки из Бурятии стали призёрами гран-при Испании. Традиционный международный турнир по спортивной борьбе состоялся в начале июля в Мадриде.
Участвовало более 300 спортсменов из 24 стран мира. Спортсменки из Бурятии завоевали на соревнованиях две медали.
Золотую медаль завоевала Вероника Чумикова в весе до 57 кг., победив в финале представительницу Индии Дханду Пооха. Бронза соревнований у Нины Менкеновой в весе до 53 кг., сообщает пресс-служба республиканского минспорта.
Как сообщал «Байкал-Daily», обе борицы завоевали медали на чемпионате России по женской борьбе, который проходил в Улан-Удэ в марте
. Нина Менкенова взяла «золото», Вероника Чумикова – «серебро».
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Обладательницами наград стали Нина Менкенова и Вероника Чумикова
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