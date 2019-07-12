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Сегодня в Иркутской области День траура по погибшим

Сегодня в Иркутской области День траура по погибшим
Общество,  Фото:pixabay.com
Более20-ти человек погибли в результате паводка

12 июля объявлен днём траура в Иркутской области. Указ об этом подписал Губернатор Сергей Левченко.

«В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территории Иркутской области в результате паводка, вызванного сильными дождями, большим количеством пострадавших в результате подтопления отдельных населённых пунктов Иркутской области, выражая скорбь по погибшим, соболезнуя их родным и близким. В день траура на всей территории Иркутской области приспустить флаги», - говорится в указе.

Всем учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, действующим на территории Приангарья, рекомендуется не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные передачи, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», по последним данным в результате паводка в соседнем регионе погибло 23 человека, 11 числятся пропавшими без вести.

25 июня на Иркутскую область обрушились дожди. Разрушено 3,5 тысячи жилых домов, пострадали больше 100 населённых пунктов.  
траур инвалиды
 
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