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В Улан-Удэ без существенных осадков

В Улан-Удэ без существенных осадков
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 июля по республике местами небольшие, кратковременные дожди, грозы

Утром местами туман. Ветер северо-западный 3-8, при грозах 11-16 м/с. Температура днём 29-34, местами 19-24 тепла.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный до 13 м/с. Температура днём 30-32 тепла.
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