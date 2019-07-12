По данным Бурятского гидрометцентра, 12 июля по республике местами небольшие, кратковременные дожди, грозы



Утром местами туман. Ветер северо-западный 3-8, при грозах 11-16 м/с. Температура днём 29-34, местами 19-24 тепла.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный до 13 м/с. Температура днём 30-32 тепла.



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