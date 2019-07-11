В Улан-Удэ учёные из трёх стран обсуждали социологию уголовного права

В завершение конференции все её гости и участники отметили высокий уровень организации и качество докладов, а также заверили, что готовы участвовать и в будущих конференциях, которые будет организовывать юридический факультет Бурятского государственного университета.













9 июля в стенах Бурятского государственного университета прошла Международная научно-практическая конференция «Социология уголовного права: проблемы криминализации и декриминализации». Организатором мероприятия выступил юридический факультет БГУ.В этом году конференция собрала солидное представительство из ученых трех стран: России, Германии и Китая. Среди почетных гостей – заведующий кафедрой уголовного и экономического уголовного права юридического факультета Потсдамского университета Германии, хабилитированный доктор права, профессор Уве Хелльманн; заведующий китайско-российским центром сравнительного правоведения, профессор Юридичекого института Хэнаньского университета (КНР), доктор юридических наук, профессор Пан Дунмэй; заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина, заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор Мацкевич Игорь Михайлович и другие видные ученые в области уголовного права и криминологии.Темы докладов касались самых разных вопросов применения уголовного законодательства, правотворчества, различных социальных аспектов связанных с борьбой с преступностью. Несколько докладов было посвящено коррупционным преступлениям, их квалификации и ответственности за них как по законодательству Российской Федерации, так и Германии; опыту криминализации и декриминализации преступлений в России и Китае.Помимо частных вопросов права, уделялось внимание и общетеоретическим исследованиям. В частности, в докладе доктора юридических наук, доцента кафедры теории истории права и государства юридического факультета БГУ Тумуровой Анны Тимофеевны была рассмотрена гипотеза о родстве и общем происхождении некоторых понятий в обычном немецком праве и обычном праве монголов.