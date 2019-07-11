Андрей Рассадин установил личный рекорд в Париже
Известный гиревик из Бурятии Андрей Рассадин одержал победу на Кубке Европы-2019, который прошёл в Париже.
- Поздравляем Андрея Рассадина с победой на Кубке Европы. С личными рекордами толчок 133 рывок 192 сумма 229, - сообщает всероссийская федерация гиревого спорта.
Как сообщал «Байкал-Daily», также на Кубке Европы победу в длинном цикле (самом тяжёлом упражнении) одержал ещё один гиревик из Бурятии Сергей Любимский.
Гиревик из Бурятии победил на Кубке Европы
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Андрей Рассадин установил личный рекорд в Париже
Специалисты просят не пугать змей и не пугаться самим
Турнир состоится в Усть-Баргузине
Специалисты Баргузинского лесхоза вышли на улицы в селе Баргузин, чтобы напомнить местным жителям о противопожарном режиме
Эрнст Бромайс из Швейцарии намеревается проплыть 800 км по Байкалу
Возможно, шоумен Сергей Зверев побывает не только в Култуке, но и в родном селе в Бурятии
Для этого надо снять небольшой мотивирующий ролик
Он высказался о сроке за самооборону: «Не захотел умереть, сиди в тюрьме»
На выходных в Улан-Удэ пройдёт необычный мотопробег «Мотобикини»
Высокий пост в Национальном музее получил Тимур Дугаржапов
В Прибайкальском районе сотрудники ГИБДД провели акцию «Соблюдай ПДД – сохрани семью»
Родители попросили помощи у сотрудников ДПС из-за пробок. ВИДЕО
Игорь Шутенков посетил пострадавшее от ливня ДНТ «Баяр» в микрорайоне Зеленхоз
Носухе скоро исполнится четыре года
На автомобильной дороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян» начал работу автоматический пункт весогабаритного контроля