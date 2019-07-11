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В Бурятии на Байкале стало больше змей

В Бурятии на Байкале стало больше змей
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
Специалисты просят не пугать змей и не пугаться самим

На территории Забайкальского национального парка в местности Монахово, Мягкой Карге, бухтах Сорожьей, Змеёвой и других из-за жаркой погоды увеличилась активность змей-щитомордников. Змей отдыхающие всё чаще стали наблюдать в зонах отдыха, сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Специалисты поясняют: не стоит пугаться и отменять поездку на отдых.

- Конфликт между змеей и человеком, как правило, возникает по вине человека. Змея укусит только в целях самообороны, если на неё наступить или застать врасплох, - поясняют в «Заповедном Подлеморье».

Чтобы такого не произошло, нужно соблюдать несколько очень простых правил:

- если вы заметили змею, не пытайтесь её поймать, преследовать или тем более убить (за что — только за то, что вы её боитесь?), и она спокойно скроется;

- ни в коем случае не пытайтесь потрогать змею руками или схватить её – тогда она уж точно укусит;

- старайтесь перемещаться не бесшумно — услышав ваши шаги, змея уползёт, а вы даже не будете знать, что она была поблизости;

- остерегайтесь совать руки в скалистые щели, в заросли густой травы, под коряги и развалины;

- при перемещениях ночью и в сумерках надо быть максимально осторожным — большинство змей именно в этот период наиболее активны;

Если укусили

Если змея всё же укусила, не нужно паниковать. В случае укуса сквозь одежду нужно снять её и осмотреть: бывает так, что весь яд змея впрыскивает в толщу одежды; далее осмотреть кожные покровы — на них также могут быть капли яда, которые необходимо быстро и аккуратно удалить, предотвратив контакт яда с повреждёнными кожными покровами.

Если произошёл реальный укус, следует как можно быстрее раскрыть ранку надавливанием пальцев сбоку и попытаться выдавить яд в первые секунды после укуса, при отсутствии во рту открытых кровоточащих ранок (!), начать энергичное отсасывание яда ртом, периодически сплевывая кровянистую жидкость. Отсасывать яд следует в течение нескольких минут беспрерывно, что позволит удалить из организма пострадавшего значительную часть введённого яда. Эта мера эффективна только в том случае, если её начать применять в первые 1-2 минуты после укуса.

Принять любой противоаллергический препарат во избежание аллергического шока и постараться находиться в состоянии покоя. К месту укуса приложите что-то холодное, например, бутылку или пакет с водой.

Обязательно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, т.к. врачебный контроль необходим в силу различной индивидуальной восприимчивости людей к змеиному яду.

Следует принимать много жидкости, лучше молока или других молочных продуктов. При отсутствии такового подойдет обильное тёплое и сладкое питье, например, некрепкий чай (от кофе и энергетиков лучше отказаться, так как они разгоняют кровь и яд распространяется быстрее).

Нельзя:

- Накладывать жгут при укусе. На конечность и так действует яд, если нарушить её кровоснабжение, то конечность может омертветь в течение нескольких минут. После снятия жгута продукты распада тканей отравят организм намного сильнее змеиного яда.
- Прижигать место укуса. Вы сожжете ткани, а эффекта никакого не получите.
- Разрезать место укуса — в итоге инфицируете рану, а польза от этого нулевая.
- Употреблять алкоголь. На почки и печень в этот момент и так идёт мощная нагрузка.
- Прикладывать траву, землю и прочие подобные вещи — занесёте столбняк, и только.
- Вводить в зону укуса различные кислоты и щелочи. Все эти средства не разрушают яда и не ослабляют его действия на организм, а наоборот — усиливают некротизацию тканей и тяжесть состояния пострадавшего.

- Несмотря на относительную частоту укусов змеями на территории России, вероятность смертельного исхода очень невысока и составляет менее 1%. В то же время этот процент значительно выше среди ужаленных пчёлами, осами и шершнями, - поясняют в «Заповедном Подлеморье».
Байкал змея
 
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