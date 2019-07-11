Летний Кубок по лыжероллерам и кроссу стартует в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Турнир состоится в Усть-Баргузине



С 20 по 21 июля в Усть-Баргузинской школе пройдёт первый этап летнего Кубка-2019, первенства Бурятии по лыжероллерам и кроссу. Об этом сообщили в федерации лыжных гонок Бурятии.



19 июля состоится заседание судейской коллегии с представителями команд.



20 июля в 11 часов стартует гонка на лыжероллерах. Соревнования устроят на федеральной трассе, старт в районе бензозаправки.



21 июля – кросс. Начало соревнований – 10 часов, старт на побережье озера Байкал, по песчаным дюнам.





