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Летний Кубок по лыжероллерам и кроссу стартует в Бурятии

Летний Кубок по лыжероллерам и кроссу стартует в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Турнир состоится в Усть-Баргузине

С 20 по 21 июля в Усть-Баргузинской школе пройдёт первый этап летнего Кубка-2019, первенства Бурятии по лыжероллерам и кроссу. Об этом сообщили в федерации лыжных гонок Бурятии.

19 июля состоится заседание судейской коллегии с представителями команд.

20 июля в 11 часов стартует гонка на лыжероллерах. Соревнования устроят на федеральной трассе, старт в районе бензозаправки.

21 июля – кросс. Начало соревнований – 10 часов, старт на побережье озера Байкал, по песчаным дюнам.


спорт лыжные гонки
 
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