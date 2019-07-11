В Бурятии за «Клубничным раем» последует «Фофоновский Огурец»

Два фестиваля-ярмарки пройдут в Кабанском районе



13 июля в селе Выдрино Кабанского района Бурятии состоится Первый районный фестиваль-ярмарка «Клубничный рай». Организаторы уверяют, что программа фестиваля будет очень насыщенной и разнообразной.



Церемония открытия фестиваля начнётся в 11:00. В рамках фестиваля пройдут концерт, беспроигрышная лотерея, ярмарка плодово-огородной продукции, ярмарка кулинарных и кондитерских изделий, выставка-ярмарка умельцев и мастеров, народные игры и забавы. Также посетителям предложат поводить большой хоровод и горячий чай с клубничным пирогом.



27 июля в Кабанском районе на территории села Фофоново, в местности «Иван Тимофеевич», состоится другой фестиваль-ярмарка – «Фофоновский Огурец». Цели мероприятия – помощь в развитии традиционной народной художественной культуры и прикладного творчества, возрождение традиционных ремёсел.



Гости фестиваля могут посетить огуречную ярмарку, посмотреть концертную программу «Огуречный хоровод», поучаствовать в народных играх и забавах, купить сувенирные изделия народных умельцев, попробовать продукцию крестьянских хозяйств. В рамках ярмарки проводятся конкурс домашних заготовок «Огуречные разносолы», конкурс среди сельхозпроизводителей и предпринимателей на лучшую презентацию сельхозпродукции, а также конкурс на самый длинный огурец. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Кабанского района.

