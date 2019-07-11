В Бурятии дети помогают лесникам

Специалисты Баргузинского лесхоза вышли на улицы в селе Баргузин, чтобы напомнить местным жителям о противопожарном режиме



Помочь лесникам решили члены школьного лесничества «Щит и меч». Они с азартом подключились к работе, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии.



Ребята подходили к знакомым, друзьям и родственникам, рассказывали о правилах пожарной и санитарной безопасности в лесах. Школьники вручали листовки водителям службы такси, людям на автобусных остановках, автомобилистам на парковочных площадках. Не забыли юные лесники и о магазинах – они раздали листовки продавцам и даже покупателям.



После профилактических бесед лесники выразили школьникам благодарность за активное участие и поощрили сладкими призами.



- Очень приятно, что ребята сами проявили инициативу и помогли нам. Они вообще очень ответственные – серьёзно относятся ко всему, что их интересует. Например, мы с ними поливаем саженцы деревьев, которые высаживали весной. И никто из ребят не отлынивает, наоборот, пока поливают – соревнуются, кто быстрее, - рассказывают сотрудники Баргузинского лесхоза.

