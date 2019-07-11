11 Июля

10 Июля

Популярное

В кяхтинском Сурхарбане победил гость из Грузии

В кяхтинском Сурхарбане победил гость из Грузии
Общество,  Фото:пресс-служба Администрации Кяхтинского района
Ему доверили совершить круг почёта с бараном на плечах

Национальный культурно-спортивный праздник «Сурхарбан – 2019» состоялся 6 июля в Киранской долине Кяхтинского района Бурятии. Городские и сельские поселения представили свои команды в разных видах спорта: конные скачки, борьба, гиревой спорт, стрельба из лука, волейбол, футбол, перетягивание каната. Участников от поселений было заявлено порядка 500 человек.

Неплохое начало соревнованиям было задано награждением благодарностью Главы района Бимбы Нимаева призёров Европы Матвея Кожемякина и Валерия Карпова. Особой наградой был отмечен их тренер Владимир Иванович Алексеев за огромный педагогический талант, кропотливый тренерский труд и профессиональное мастерство в воспитании подрастающего поколения.

Самым зрелищным видом спорта оказались конные скачки. Совсем ещё юные наездники гнались за победой, балансируя на лошади без седла. Заезды осуществлялись на разные дистанции. Итак, в забеге на 1600 м первым стал Артур Намсараев, также взявший золото на дистанции в 3200 м. В заезде на 2400 м победу одержал Артём Поляков, второе место присуждено Баиру Цыбденову, который, в свою очередь, одержал победу в самой главной дистанции на 6000 м.

Ещё один ничуть не уступающий по зрелищности вид спорта – борьба или «Бухэ Барилдаан». Здесь места в общекомандном зачёте определились так: борцы команды «Кяхта – Север» заняли первое место, вторыми стали МО «Кударинское», у МО «Алтайское» – третье место. В поединках за звание абсолютных чемпионов победили Евгений Найданов («Алтайское») и Давид Закаридзе («Кяхта-Север»), которых отметили «живыми» призами – баранами. Под аплодисменты зрителей Давид совершил круг почёта с бараном на плечах как гость из Грузии, впервые участвовавший в традиционном спортивном бурятском празднике.

В давшем названию празднику «Сурхарбан» виде спорта – стрельбе из лука – победителем среди мужчин стал Чимит Цыдыпов из МО «Первомайское», а среди женщин лидировала Ксения Тудупова из Большой Кудары.

По итогам соревнований победителем «Сурхарбан – 2019» в общекомандном зачёте стали участники команды МО СП «Кударинское», почётное серебро завоевали МО «Город Кяхта-Север», ну, а бронзу взяли спортсмены МО СП «Большекударинское». Об этом сообщает пресс-служба Администрации Кяхтинского района.
спорт традиционные игры национальные виды спорта Сурхарбан Кяхтинский район Киран Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Скоро в Бурятии начнут принимать заявления на охоту
Скоро в Бурятии начнут принимать заявления на охоту
Общество, 11.07.2019
Охотничий сезон начнётся 1 августа
В кяхтинском Сурхарбане победил гость из Грузии
В кяхтинском Сурхарбане победил гость из Грузии
Общество, 11.07.2019
Ему доверили совершить круг почёта с бараном на плечах
Мэрия опросит Улан-Удэ о качестве муниципальных услуг
Мэрия опросит Улан-Удэ о качестве муниципальных услуг
Общество, 11.07.2019
Опрос пройдёт на сайте Администрации
В Чите создадут «Хрустальную гостиную»
В Чите создадут «Хрустальную гостиную»
Общество, 11.07.2019
В стилизованной под интерьер XIX века площадке будут проводить светские мероприятия
В школе Нижней Иволги не подтвердился туберкулёз
В школе Нижней Иволги не подтвердился туберкулёз
Общество, 11.07.2019
Случай внебольничной пневмонии привёл к дезинфекции в школе
В Бурятии за «Клубничным раем» последует «Фофоновский Огурец»
В Бурятии за «Клубничным раем» последует «Фофоновский Огурец»
Общество, 11.07.2019
Два фестиваля-ярмарки пройдут в Кабанском районе
Корейские волонтёры учили сирот Бурятии тхэквондо
Корейские волонтёры учили сирот Бурятии тхэквондо
Общество, 11.07.2019
Студенты-волонтёры из Южной Кореи побывали в Бичурском центре помощи детям
9 домов и усадеб Иркутска стали культурным наследием России
9 домов и усадеб Иркутска стали культурным наследием России
Общество, 11.07.2019
Они расположены на «заповедных» улицах центра города
В Улан-Удэ повторно пройдёт пенная вечеринка
В Улан-Удэ повторно пройдёт пенная вечеринка
Общество, 11.07.2019
На этот раз она состоится в парке имени Жанаева
Иркутск и Чита сразятся за Кубок России по футболу
Иркутск и Чита сразятся за Кубок России по футболу
Общество, 11.07.2019
В первенстве России иркутяне встретятся с Южно-Сахалинском и Новосибирском
Определены сёла Бурятии, где построят спортивные площадки
Определены сёла Бурятии, где построят спортивные площадки
Общество, 11.07.2019
Их построят ещё в 9 населённых пунктах
В Иркутске пройдёт Чемпионат России по стрельбе из лука
В Иркутске пройдёт Чемпионат России по стрельбе из лука
Общество, 11.07.2019
Состав участвующих команд будет сформирован по итогам «Стрел Байкала» в Улан-Удэ
В Улан-Удэ прозвучали песни корейских шаманов: фоторепортаж
В Улан-Удэ прозвучали песни корейских шаманов: фоторепортаж
Общество, 11.07.2019
Выступление состоялось в рамках офф-программы музыкального фестиваля «Голос кочевников»
Виктория Дашиева из Бурятии поборется за титул «Мисс Монголия»
Виктория Дашиева из Бурятии поборется за титул «Мисс Монголия»
Общество, 11.07.2019
Известная участница конкурсов красоты из Бурятии уже выступила на открытии праздника Наадам
В Улан-Удэ учёные из трёх стран обсуждали социологию уголовного права
В Улан-Удэ учёные из трёх стран обсуждали социологию уголовного права
Общество, 11.07.2019
В БГУ прошла международная конференция «Социология уголовного права: проблемы криминализации и декриминализации»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^