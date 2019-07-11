В кяхтинском Сурхарбане победил гость из Грузии

Общество, Фото: пресс-служба Администрации Кяхтинского района

Ему доверили совершить круг почёта с бараном на плечах



Национальный культурно-спортивный праздник «Сурхарбан – 2019» состоялся 6 июля в Киранской долине Кяхтинского района Бурятии. Городские и сельские поселения представили свои команды в разных видах спорта: конные скачки, борьба, гиревой спорт, стрельба из лука, волейбол, футбол, перетягивание каната. Участников от поселений было заявлено порядка 500 человек.



Неплохое начало соревнованиям было задано награждением благодарностью Главы района Бимбы Нимаева призёров Европы Матвея Кожемякина и Валерия Карпова. Особой наградой был отмечен их тренер Владимир Иванович Алексеев за огромный педагогический талант, кропотливый тренерский труд и профессиональное мастерство в воспитании подрастающего поколения.



Самым зрелищным видом спорта оказались конные скачки. Совсем ещё юные наездники гнались за победой, балансируя на лошади без седла. Заезды осуществлялись на разные дистанции. Итак, в забеге на 1600 м первым стал Артур Намсараев, также взявший золото на дистанции в 3200 м. В заезде на 2400 м победу одержал Артём Поляков, второе место присуждено Баиру Цыбденову, который, в свою очередь, одержал победу в самой главной дистанции на 6000 м.



Ещё один ничуть не уступающий по зрелищности вид спорта – борьба или «Бухэ Барилдаан». Здесь места в общекомандном зачёте определились так: борцы команды «Кяхта – Север» заняли первое место, вторыми стали МО «Кударинское», у МО «Алтайское» – третье место. В поединках за звание абсолютных чемпионов победили Евгений Найданов («Алтайское») и Давид Закаридзе («Кяхта-Север»), которых отметили «живыми» призами – баранами. Под аплодисменты зрителей Давид совершил круг почёта с бараном на плечах как гость из Грузии, впервые участвовавший в традиционном спортивном бурятском празднике.



В давшем названию празднику «Сурхарбан» виде спорта – стрельбе из лука – победителем среди мужчин стал Чимит Цыдыпов из МО «Первомайское», а среди женщин лидировала Ксения Тудупова из Большой Кудары.



По итогам соревнований победителем «Сурхарбан – 2019» в общекомандном зачёте стали участники команды МО СП «Кударинское», почётное серебро завоевали МО «Город Кяхта-Север», ну, а бронзу взяли спортсмены МО СП «Большекударинское». Об этом сообщает пресс-служба Администрации Кяхтинского района.

