В Иркутске пройдёт Чемпионат России по стрельбе из лука

Состав участвующих команд будет сформирован по итогам «Стрел Байкала» в Улан-Удэ



В Иркутске на стадионе «Труд» с 14 по 18 августа пройдёт чемпионат России по стрельбе из лука. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 200 спортсменов, предварительные заявки поступили из 25 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.



- Совместно с Федерацией стрельбы из лука Иркутской области ведётся подготовка к проведению чемпионата России, решаются организационные вопросы – по размещению спортсменов, медицинскому сопровождению соревнований, организации судейства. Для нас большая честь и огромная ответственность принимать в столице Приангарья сильнейших спортсменов страны, – сказал министр спорта региона Илья Резник.



Он также отметил, что стрельба из лука для Иркутской области является базовым видом спорта, которым занимаются около 400 спортсменов. Стрелки региона завоевывают медали на соревнованиях различного уровня. Только в 2019 году серебряными призёрами первенств России стали Любовь Александрова и Никита Коковин, бронзу на первенстве страны выиграл Илья Райс.



Чемпионат России по стрельбе из лука проводится в личных и командных видах. Женщины, мужчины и команды-микс будут соревноваться в блочном и классическом луке. На турнире можно будет выполнить норматив мастера спорта России.



В чемпионате страны планируют участвовать стрелки из Москвы, Московской, Калининградской, Ярославской областей, Краснодарского, Забайкальского краев, республик Дагестан, Бурятия и других регионов. В Иркутск должны приехать бронзовый призёр Олимпийских игр Баир Бадёнов, серебряные призёры Олимпийских игр Ксения Перова, Инна Степанова и Туяна Дашидоржиева, победительница Кубка мира, чемпионка мира 2019 года Наталья Авдеева и другие известные стрелки. В качестве почетного гостя приглашен президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.



- Конкуренция на чемпионате России будет очень высокая. В состав сборной Иркутской области войдут 16 человек. Возможно, наших спортсменов будет больше, если нам позволят выставить расширенный состав. Окончательный состав команды будет сформирован по итогам всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Стрелы Байкала», которые с 23 по 26 июля состоятся в Улан-Удэ, – рассказала старший тренер сборной Иркутской области Ольга Осипова.



Чемпионат России по стрельбе из лука позволит сформировать сборную страны для участия в Кубке мира, который с 5 по 7 сентября пройдет в Москве.

