11 Июля

10 Июля

Популярное

В Иркутске пройдёт Чемпионат России по стрельбе из лука

В Иркутске пройдёт Чемпионат России по стрельбе из лука
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Состав участвующих команд будет сформирован по итогам «Стрел Байкала» в Улан-Удэ

В Иркутске на стадионе «Труд» с 14 по 18 августа пройдёт чемпионат России по стрельбе из лука. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 200 спортсменов, предварительные заявки поступили из 25 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.

- Совместно с Федерацией стрельбы из лука Иркутской области ведётся подготовка к проведению чемпионата России, решаются организационные вопросы – по размещению спортсменов, медицинскому сопровождению соревнований, организации судейства. Для нас большая честь и огромная ответственность принимать в столице Приангарья сильнейших спортсменов страны, – сказал министр спорта региона Илья Резник.

Он также отметил, что стрельба из лука для Иркутской области является базовым видом спорта, которым занимаются около 400 спортсменов. Стрелки региона завоевывают медали на соревнованиях различного уровня. Только в 2019 году серебряными призёрами первенств России стали Любовь Александрова и Никита Коковин, бронзу на первенстве страны выиграл Илья Райс.

Чемпионат России по стрельбе из лука проводится в личных и командных видах. Женщины, мужчины и команды-микс будут соревноваться в блочном и классическом луке. На турнире можно будет выполнить норматив мастера спорта России.

В чемпионате страны планируют участвовать стрелки из Москвы, Московской, Калининградской, Ярославской областей, Краснодарского, Забайкальского краев, республик Дагестан, Бурятия и других регионов. В Иркутск должны приехать бронзовый призёр Олимпийских игр Баир Бадёнов, серебряные призёры Олимпийских игр Ксения Перова, Инна Степанова и Туяна Дашидоржиева, победительница Кубка мира, чемпионка мира 2019 года Наталья Авдеева и другие известные стрелки. В качестве почетного гостя приглашен президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

- Конкуренция на чемпионате России будет очень высокая. В состав сборной Иркутской области войдут 16 человек. Возможно, наших спортсменов будет больше, если нам позволят выставить расширенный состав. Окончательный состав команды будет сформирован по итогам всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Стрелы Байкала», которые с 23 по 26 июля состоятся в Улан-Удэ, – рассказала старший тренер сборной Иркутской области Ольга Осипова.

Чемпионат России по стрельбе из лука позволит сформировать сборную страны для участия в Кубке мира, который с 5 по 7 сентября пройдет в Москве.
спорт стрельба из лука чемпионат России Иркутск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ повторно пройдёт пенная вечеринка
В Улан-Удэ повторно пройдёт пенная вечеринка
Общество, 11.07.2019
На этот раз она состоится в парке имени Жанаева
Иркутск и Чита сразятся за Кубок России по футболу
Иркутск и Чита сразятся за Кубок России по футболу
Общество, 11.07.2019
В первенстве России иркутяне встретятся с Южно-Сахалинском и Новосибирском
Определены сёла Бурятии, где построят спортивные площадки
Определены сёла Бурятии, где построят спортивные площадки
Общество, 11.07.2019
Их построят ещё в 9 населённых пунктах
В Иркутске пройдёт Чемпионат России по стрельбе из лука
В Иркутске пройдёт Чемпионат России по стрельбе из лука
Общество, 11.07.2019
Состав участвующих команд будет сформирован по итогам «Стрел Байкала» в Улан-Удэ
В Улан-Удэ прозвучали песни корейских шаманов: фоторепортаж
В Улан-Удэ прозвучали песни корейских шаманов: фоторепортаж
Общество, 11.07.2019
Выступление состоялось в рамках офф-программы музыкального фестиваля «Голос кочевников»
Виктория Дашиева из Бурятии поборется за титул «Мисс Монголия»
Виктория Дашиева из Бурятии поборется за титул «Мисс Монголия»
Общество, 11.07.2019
Известная участница конкурсов красоты из Бурятии уже выступила на открытии праздника Наадам
В Улан-Удэ учёные из трёх стран обсуждали социологию уголовного права
В Улан-Удэ учёные из трёх стран обсуждали социологию уголовного права
Общество, 11.07.2019
В БГУ прошла международная конференция «Социология уголовного права: проблемы криминализации и декриминализации»
Гиревик из Бурятии победил на Кубке Европы
Гиревик из Бурятии победил на Кубке Европы
Общество, 11.07.2019
Андрей Рассадин установил личный рекорд в Париже
В Бурятии на Байкале стало больше змей
В Бурятии на Байкале стало больше змей
Общество, 11.07.2019
Специалисты просят не пугать змей и не пугаться самим
В Бурятии дети помогают лесникам
В Бурятии дети помогают лесникам
Общество, 11.07.2019
Специалисты Баргузинского лесхоза вышли на улицы в селе Баргузин, чтобы напомнить местным жителям о противопожарном режиме
В Улан-Удэ крестили состоящих на учёте подростков
В Улан-Удэ крестили состоящих на учёте подростков
Общество, 11.07.2019
Священник вручил им пакеты с продуктами и православную литературу
Швейцарский экстремал начал 60-дневный заплыв вдоль Байкала
Швейцарский экстремал начал 60-дневный заплыв вдоль Байкала
Общество, 11.07.2019
Эрнст Бромайс  из Швейцарии намеревается проплыть 800 км по Байкалу
Сергей Зверев прилетел на Байкал
Сергей Зверев прилетел на Байкал
Общество, 11.07.2019
Возможно, шоумен Сергей Зверев побывает не только в Култуке, но и в родном селе в Бурятии
Жителям Бурятии предлагают рассказать о своих стимулях
Жителям Бурятии предлагают рассказать о своих стимулях
Общество, 11.07.2019
Для этого надо снять небольшой мотивирующий ролик

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^