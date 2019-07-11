Иркутск и Чита сразятся за Кубок России по футболу

В первенстве России иркутяне встретятся с Южно-Сахалинском и Новосибирском



Состоялась жеребьёвка «Олимп – Кубка России по футболу» сезона 2019-2020. Иркутский «Зенит» стартует в кубковом турнире с 1/64 финала, и на этой стадии команда сыграет с соперниками из «Читы». Этот матч состоится 28 июля в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.



Также составлен календарь «Олимп – Первенства России» в группе «Восток». Особых изменений в регламенте турнира не произошло: шесть команд-участниц сыграют в четыре круга. Соперниками иркутского «Зенита» в первенстве станут «Динамо» (Барнаул), «Иртыш» (Омск), «Новосибирск» (Новосибирск), «Сахалин» (Южно-Сахалинск) и «Чита» (Чита). Первые матчи в первенстве иркутская команда проведёт дома. 3 августа зенитовская команда будут принимать «Сахалин», 6 августа — «Новосибирск».



Даты матчей иркутского «Зенита» в «Олимп – Первенстве России» сезона 2019-2020



Игры дома

03.08.2019. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

06.08.2019. «Новосибирск» (Новосибирск)

28.08.2019. «Чита» (Чита)

17.09.2019. «Динамо» (Барнаул)

20.09.2019. «Иртыш» (Омск)

10.10.2019. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

13.10.2019. «Новосибирск» (Новосибирск)

26.04.2020. «Чита» (Чита)

16.05.2020. «Динамо» (Барнаул)

19.05.2020. «Иртыш» (Омск)



Игры на выезде

14.08.2019. «Иртыш» (Омск)

17.08.2019. «Динамо» (Барнаул)

06.09.2019. «Чита» (Чита)

29.09.2019. «Новосибирск» (Новосибирск)

02.10.2019. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

12.04.2020. «Иртыш» (Омск)

15.04.2020. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

05.05.2020. «Чита» (Чита)

27.05.2020. «Новосибирск» (Новосибирск)

30.05.2020. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

