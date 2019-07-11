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Иркутск и Чита сразятся за Кубок России по футболу

Иркутск и Чита сразятся за Кубок России по футболу
Общество,  Фото:pixabay.com
В первенстве России иркутяне встретятся с Южно-Сахалинском и Новосибирском

Состоялась жеребьёвка «Олимп – Кубка России по футболу» сезона 2019-2020. Иркутский «Зенит» стартует в кубковом турнире с 1/64 финала, и на этой стадии команда сыграет с соперниками из «Читы». Этот матч состоится 28 июля в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

Также составлен календарь «Олимп – Первенства России» в группе «Восток». Особых изменений в регламенте турнира не произошло: шесть команд-участниц сыграют в четыре круга. Соперниками иркутского «Зенита» в первенстве станут «Динамо» (Барнаул), «Иртыш» (Омск), «Новосибирск» (Новосибирск), «Сахалин» (Южно-Сахалинск) и «Чита» (Чита). Первые матчи в первенстве иркутская команда проведёт дома. 3 августа зенитовская команда будут принимать «Сахалин», 6 августа — «Новосибирск».

Даты матчей иркутского «Зенита» в «Олимп – Первенстве России» сезона 2019-2020

Игры дома
03.08.2019. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
06.08.2019. «Новосибирск» (Новосибирск)
28.08.2019. «Чита» (Чита)
17.09.2019. «Динамо» (Барнаул)
20.09.2019. «Иртыш» (Омск)
10.10.2019. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
13.10.2019. «Новосибирск» (Новосибирск)
26.04.2020. «Чита» (Чита)
16.05.2020. «Динамо» (Барнаул)
19.05.2020. «Иртыш» (Омск)

Игры на выезде
14.08.2019. «Иртыш» (Омск)
17.08.2019. «Динамо» (Барнаул)
06.09.2019. «Чита» (Чита)
29.09.2019. «Новосибирск» (Новосибирск)
02.10.2019. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
12.04.2020. «Иртыш» (Омск)
15.04.2020. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
05.05.2020. «Чита» (Чита)
27.05.2020. «Новосибирск» (Новосибирск)
30.05.2020. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
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