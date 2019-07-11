Жителям Бурятии предлагают рассказать о своих стимулях

Для этого надо снять небольшой мотивирующий ролик
Жителей Бурятии призывают принять участие в акции, посвященной международному дню борьбы с наркоманией – «Стимул мечты – это сам ты!»
Необходимо записать короткое видео, рассказать о себе и о том, что стимулирует тебя каждый день. При этом нужно не забыть сказать лозунг: «Стимул мечты – это сам ты! И что ты против наркотиков!»
Видео выложить в ленте или в сторис в социальных сетях с хештегами #здоровыйстимул, #стимулэтоты, #противнаркотиков»
Возможно, шоумен Сергей Зверев побывает не только в Култуке, но и в родном селе в Бурятии
Для этого надо снять небольшой мотивирующий ролик
Он высказался о сроке за самооборону: «Не захотел умереть, сиди в тюрьме»
На выходных в Улан-Удэ пройдёт необычный мотопробег «Мотобикини»
Высокий пост в Национальном музее получил Тимур Дугаржапов
В Прибайкальском районе сотрудники ГИБДД провели акцию «Соблюдай ПДД – сохрани семью»
Родители попросили помощи у сотрудников ДПС из-за пробок. ВИДЕО
Игорь Шутенков посетил пострадавшее от ливня ДНТ «Баяр» в микрорайоне Зеленхоз
Носухе скоро исполнится четыре года
На автомобильной дороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян» начал работу автоматический пункт весогабаритного контроля
В Селенгинском районе Бурятии прошли соревнования ТОСов, одним из этапов которых стала проверка знаний у детей правил дорожной безопасности
В большинство районов Тулуна подали горячее водоснабжение
«Стильно, люто, по-азиатски», - оценивают творчество музыканта пользователи
Привито более тысячи взрослых и 63 ребёнка
В Улан-Удэ провели рейд в рамках всероссийской акции «Безопасность детства»