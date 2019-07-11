Жителям Бурятии предлагают рассказать о своих стимулях

Видео выложить в ленте или в сторис в социальных сетях с хештегами #здоровыйстимул, #стимулэтоты, #противнаркотиков»









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Жителей Бурятии призывают принять участие в акции, посвященной международному дню борьбы с наркоманией – «Стимул мечты – это сам ты!»Необходимо записать короткое видео, рассказать о себе и о том, что стимулирует тебя каждый день. При этом нужно не забыть сказать лозунг: «Стимул мечты – это сам ты! И что ты против наркотиков!»