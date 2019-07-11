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Блогер Сталингулаг прокомментировал случай применения самообороны в Забайкалье

Блогер Сталингулаг прокомментировал случай применения самообороны в Забайкалье
Общество, 
Он высказался о сроке за самооборону: «Не захотел умереть, сиди в тюрьме»

Блогер Александр Горбунов, известный под псевдонимом Сталингулаг, в своём видео 10 июля назвал «русским дуализмом» срок для жительницы Забайкалья без ног за убийство избивавшего её мужа. «Не захотел умирать, тогда посиди за это в тюрьме», - гневно прокомментировал блогер.

Жительница Карымского района Забайкальского края, инвалид второй группы, без ног, 5 июля получила 1,5 года колонии за убийство мужа, который систематически избивал её и их сына. Случилось это 7 января, когда пьяный муж в очередной раз избивал жену и ребёнка. Женщина тогда дважды звонила в полицию, угрожала мужу убийством.

Затем, когда из-за отсутствия протезов не смогла скрыться от него, защищая себя и ребёнка, два раза ударила мужчину ножом. Суд первой инстанции дал её 8 лет, срок был снижен из-за инвалидности и наличия у неё двоих детей — 3 и 5 лет. Прокуратура требовала ужесточить наказание, так как женщина была пьяна, об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

«Женщина неоднократно обращалась в полицию, просила помочь, но как всегда наши доблестные органы отвечали: «когда вас убьют, тогда и приходите». В один из злополучных дней, когда он вновь избивал свою жену, она звонила в полицию, но полиция не приехала. Видимо, у них были более важные дела, например, кто-то вышел на одиночный пикет и силы были брошены туда. В результате она была вынуждена воспользоваться методами самообороны, за что суд посчитал её виновной и приговорил к 8 годам лишения свободы. Это такой русский дуализм — если не захотел умирать, тогда посиди за это в тюрьме», — заявил блогер.

Он также отметил «невероятные чудеса гуманности» суда, который позже сократил срок до 1,5 года.

Справка:

Александр Горбунов — российский блогер, автор популярных политических телеграм-каналов «Сталингулаг» (более 380 тысяч подписчиков) и «Саня из Дагестана» (более 56 тысяч подписчиков). Также является автором одноимённых аккаунтов в Твиттер и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей. Его канал на YouTube смотрят 58 тысяч человек.

Блогер страдает спинальной мышечной атрофией, из-за чего в детстве очень много времени сидел дома за компьютером. Болезнь приводит к отмиранию клеток спинного мозга и по словам Горбунова, его заболевание прогрессирует.
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