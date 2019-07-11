По Улан-Удэ проедут на мотоциклах девушки топлесс

На выходных в Улан-Удэ пройдёт необычный мотопробег «Мотобикини»
В воскресенье, 14 июля, по улицам Улан-Удэ пронесётся мотопробег «Мотобикини». Мотоциклисты призывают присоединиться всех желающих девушек.
«Дорогие девушки! Прочитайте сами и расскажите подругам! Приглашением принять участие в мероприятии «Мотобикини». Мы ищем красивых, позитивных, открытых к общению и смелых девушек», - говорится в обращении.
Дресс-код для девушек один: верх – минимальный купальник, стикини или топлесс, низ – свободный, можно юбку, шорты или нижнее бельё.
Организаторами этого беспрецедентного для Улан-Удэ события уже второй год подряд являются обычные мотолюбители.
- Я с Иркутска эту тему привёз в том году и прошлым летом мы первый раз сделали такой мотопробег. Получилось скромно, но получилось. В этом году мы расширили свой кругозор, позвали больше народа, заинтересовали больше девочек, привлекли спонсоров, - рассказал «Байкал-Daily» мотолюбитель и организатор Павел Ступаков.
В прошлом году участие в мотопробеге приняло участие пять девушек, в этом уже оставили заявки больше 10 желающих.
По признанию Павла, мотопробег направлен ещё и на привлечение внимания к самим байкерам. Этой акцией мотолюбители хотят показать, что они нормальные и адекватные люди.
- У людей сложился стереотип из американских фильмов, что байкеры – это уроды, грязные, неопрятные, все бандиты, живут одной наркоманией, оружием. Но на самом деле всё по-другому. С нами можно ездить, даже полуголыми, - говорит мотолюбитель.
Организаторы особенно приветствуют девушек топлесс. Таким девушкам гарантируют полную анонимность, так как участницам выдадут шлемы.
- Это просто интересно, красиво, модно, молодёжно. Ну и для себя, повеселиться, - добавил Павел Ступаков.
Мотопробег пройдёт 14 июля, стартует в 12 часов у фонтана возле оперного театра. По времени «Мотобикини» продлится около часа. После организаторы обещают весёлую программу на пляже Комсомольского острова с купанием, конкурсами и призами.
О том, как проходила акция «Мотобикини» в 2018 году, - по ссылке.
По Улан-Удэ проедут на мотоциклах девушки топлесс
Общество, Фото:
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На выходных в Улан-Удэ пройдёт необычный мотопробег «Мотобикини»
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