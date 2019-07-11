11 Июля

10 Июля

Популярное

По Улан-Удэ проедут на мотоциклах девушки топлесс

По Улан-Удэ проедут на мотоциклах девушки топлесс
Общество,  Фото:pixabay.com
На выходных в Улан-Удэ пройдёт необычный мотопробег «Мотобикини»

В воскресенье, 14 июля, по улицам Улан-Удэ пронесётся мотопробег «Мотобикини». Мотоциклисты призывают присоединиться всех желающих девушек.

«Дорогие девушки! Прочитайте сами и расскажите подругам! Приглашением принять участие в мероприятии «Мотобикини». Мы ищем красивых, позитивных, открытых к общению и смелых девушек», - говорится в обращении.

Дресс-код для девушек один: верх – минимальный купальник, стикини или топлесс, низ – свободный, можно юбку, шорты или нижнее бельё.

Организаторами этого беспрецедентного для Улан-Удэ события уже второй год подряд являются обычные мотолюбители.

- Я с Иркутска эту тему привёз в том году и прошлым летом мы первый раз сделали такой мотопробег. Получилось скромно, но получилось. В этом году мы расширили свой кругозор, позвали больше народа, заинтересовали больше девочек, привлекли спонсоров, - рассказал «Байкал-Daily» мотолюбитель и организатор Павел Ступаков.

В прошлом году участие в мотопробеге приняло участие пять девушек, в этом уже оставили заявки больше 10 желающих.

По признанию Павла, мотопробег направлен ещё и на привлечение внимания к самим байкерам. Этой акцией мотолюбители хотят показать, что они нормальные и адекватные люди.

- У людей сложился стереотип из американских фильмов, что байкеры – это уроды, грязные, неопрятные, все бандиты, живут одной наркоманией, оружием. Но на самом деле всё по-другому. С нами можно ездить, даже полуголыми, - говорит мотолюбитель.

Организаторы особенно приветствуют девушек топлесс. Таким девушкам гарантируют полную анонимность, так как участницам выдадут шлемы.

- Это просто интересно, красиво, модно, молодёжно. Ну и для себя, повеселиться, - добавил Павел Ступаков.

Мотопробег пройдёт 14 июля, стартует в 12 часов у фонтана возле оперного театра. По времени «Мотобикини» продлится около часа. После организаторы обещают весёлую программу на пляже Комсомольского острова с купанием, конкурсами и призами.

О том, как проходила акция «Мотобикини» в 2018 году, - по ссылке.

мотоциклисты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сергей Зверев прилетел на Байкал
Сергей Зверев прилетел на Байкал
Общество, 11.07.2019
Возможно, шоумен Сергей Зверев побывает не только в Култуке, но и в родном селе в Бурятии
Жителям Бурятии предлагают рассказать о своих стимулях
Жителям Бурятии предлагают рассказать о своих стимулях
Общество, 11.07.2019
Для этого надо снять небольшой мотивирующий ролик
Блогер Сталингулаг прокомментировал случай применения самообороны в Забайкалье
Блогер Сталингулаг прокомментировал случай применения самообороны в Забайкалье
Общество, 11.07.2019
Он высказался о сроке за самооборону: «Не захотел умереть, сиди в тюрьме»
По Улан-Удэ проедут на мотоциклах девушки топлесс
По Улан-Удэ проедут на мотоциклах девушки топлесс
Общество, 11.07.2019
На выходных в Улан-Удэ пройдёт необычный мотопробег «Мотобикини»
Журналист назначен замдиректора Национального музея Бурятии
Журналист назначен замдиректора Национального музея Бурятии
Общество, 11.07.2019
Высокий пост в Национальном музее получил Тимур Дугаржапов
В Бурятии дети дарили водителям ромашки
В Бурятии дети дарили водителям ромашки
Общество, 11.07.2019
В Прибайкальском районе сотрудники ГИБДД провели акцию «Соблюдай ПДД – сохрани семью»
В Улан-Удэ сотрудник ГИБДД доставил младенца в больницу
В Улан-Удэ сотрудник ГИБДД доставил младенца в больницу
Общество, 11.07.2019
Родители попросили помощи у сотрудников ДПС из-за пробок. ВИДЕО  
«Вместо этой улицы речка бежала»: В Улан-Удэ устраняют последствия сильнейшего ливня
«Вместо этой улицы речка бежала»: В Улан-Удэ устраняют последствия сильнейшего ливня
Общество, 11.07.2019
Игорь Шутенков посетил пострадавшее от ливня ДНТ «Баяр» в микрорайоне Зеленхоз
В Этнографическом музее в Улан-Удэ поселился Носик
В Этнографическом музее в Улан-Удэ поселился Носик
Общество, 11.07.2019
Носухе скоро исполнится четыре года
В Бурятии установят пять новых пунктов весового контроля
В Бурятии установят пять новых пунктов весового контроля
Общество, 11.07.2019
На автомобильной дороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян» начал работу автоматический пункт весогабаритного контроля
Юные жители ТОСов в Бурятии соревновались в знании ПДД
Юные жители ТОСов в Бурятии соревновались в знании ПДД
Общество, 11.07.2019
В Селенгинском районе Бурятии прошли соревнования ТОСов, одним из этапов которых стала проверка знаний у детей правил дорожной безопасности
В большинстве районов затопленного Тулуна вернули горячую воду
В большинстве районов затопленного Тулуна вернули горячую воду
Общество, 11.07.2019
В большинство районов Тулуна подали горячее водоснабжение
Рэпер из Улан-Удэ Everthe8 выпустил новый клип
Рэпер из Улан-Удэ Everthe8 выпустил новый клип
Общество, 11.07.2019
«Стильно, люто, по-азиатски», - оценивают творчество музыканта пользователи
В Бурятии почти на 80% выполнили план по прививкам от кори
В Бурятии почти на 80% выполнили план по прививкам от кори
Общество, 11.07.2019
Привито более тысячи взрослых и 63 ребёнка
В Улан-Удэ прошёл рейд вдоль Уды
В Улан-Удэ прошёл рейд вдоль Уды
Общество, 11.07.2019
В Улан-Удэ провели рейд в рамках всероссийской акции «Безопасность детства»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^