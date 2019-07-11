В Чите создадут «Хрустальную гостиную»

Общество, Фото: пресс-служба Правительства Забайкальского края

В стилизованной под интерьер XIX века площадке будут проводить светские мероприятия



В этом году в Чите откроется совершено новая площадка для проведения светских мероприятий: балов, концертов камерной классической и старинной музыки, литературных вечеров. Более трехсот учащихся краевого училища искусств будут получать более качественное профессиональное образование благодаря реализации уникального проекта – созданию «Хрустальной гостиной» в концертном зале учреждения. В данное время в помещении идут ремонтные работы.



«Здание Забайкальского краевого училища искусств – бывшая гостиница «Гранд Отель» и торговый дом Костина, является памятником архитектуры и культуры XIX века. Здесь возможно будет реализовать арт-досуг горожан, приобщить их к музыкальному и художественному искусству», – рассказала директор училища Татьяна Буданова.



На новой, стилизованной под интерьер XIX века площадке планируют проводить мероприятие, которое может стать имиджевым для города Читы. Участниками проекта станут жители города, представители творческих профессий, студенты и школьники. На сегодняшний день студенты училища и преподаватели-художники проводят реставрацию картин, которые будут составлять интерьер будущей «Хрустальной гостиной». Её презентация планируется в декабре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Забайкальского края.

