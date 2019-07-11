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9 домов и усадеб Иркутска стали культурным наследием России

9 домов и усадеб Иркутска стали культурным наследием России
Общество,  Фото:пресс-служба Правительства Иркутской области
Они расположены на «заповедных» улицах центра города

Девять объектов, расположенных в центре Иркутска, включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области со ссылкой на руководителя службы по охране объектов культурного наследия региона Андрея Фоменко.

Это усадьбы и жилые дома, возведённые в конце ХIХ – начале ХХ веков в разной степени сохранности. Они расположены на так называемых заповедных улицах центральной части города – Грязнова, Желябова, Дзержинского, Тимирязева, Богдана Хмельницкого. Такой статус был присвоен им в 1985 году решением Иркутского облисполкома.

- Несомненно, все девять объектов, включённых в реестр объектов культурного наследия, представляют мемориальную и архитектурную ценность. Среди них выделяется своей необычностью главный дом усадьбы Козминской. В нём в 1910-х годах располагалась шапочная мастерская Кончина. Он расположен на улице Богдана Хмельницкого, 32. Это двухэтажный деревянный особняк с оштукатуренными главными фасадами, это пример грамотной имитации форм каменной архитектуры, – сказал Андрей Фоменко.

Этот дом не пострадал во время городского пожара 1879 года, когда был уничтожен практически весь центр Иркутска. Постройки усадьбы были муниципализированы в 1920-е годы и использовались под жильё. За время эксплуатации в советский период объект не претерпел кардинальных изменений в объёмно планировочном построении.

Андрей Фоменко отметил, что служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области ведёт активную работу по включению объектов, представляющих историческую и культурную ценность, в единый госреестр объектов культурного наследия народов России. Так, в этом году в него вошли 20 выявленных объектов культурного наследия Иркутска и Иркутской области.

Список объектов, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
1. «Усадьба Горбунова Л.Д.: дом жилой, хозяйственная постройка», конец ХIХ – начало ХХ века. Иркутск, ул. Грязнова, 21, 21/1.
2. «Дом жилой купца А.Е. Егорова», начало ХХ века. Иркутск, ул. Дзержинского, 24.
3. «Усадьба: доходный дом, торговая лавка» начало ХХ века. Иркутск, ул. Желябова, 16.
4. «Усадьба И.И. и Е.П. Елизовых: дом с магазином и дом с лавкой», конец ХIХ – начало ХХ века. Иркутск, ул. Тимирязева 30, 30 "а".
5. «Усадьба: два жилых дома», конец ХIХ – начало ХХ века Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 12, 12/1.
6. «Доходный дом», начало ХХ века. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 22.
7. «Усадьба Верещагина: два доходных дома», начало ХХ века. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 27, 27/1.
8. «Дом жилой», конец ХIХ – начало ХХ века. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 29.
9. «Усадьба Козминской: дом жилой, флигель, в 1910-х годах - шапочная мастерская Кончина». Усадьба была построена в конце ХIХ – начале ХХ века. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 32, 32/1.
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