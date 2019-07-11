Скоро в Бурятии начнут принимать заявления на охоту

Сроки охоты Охотничий ресурс Сроки подачи заявления С 1 августа 2019 г. – по 29 февраля 2020 г. Кабан С 18 июля С 1 августа 2019 г. – по 15 марта 2020 г. Дикий северный олень С 1 августа 2019 г. – по 30 сентября 2019 г. Сурок-тарбаган С 1 августа 2019 г. – по 30 ноября 2019 г. Бурый медведь С 15 августа 2019 г. – по 31 октября 2019 г. Барсук С 1 августа С 25 августа 2019 г. – по 20 сентября 2019 г. Взрослые самцы косули во время гона С 12 августа С 26 августа 2019 г. – по 29 февраля 2020 г. Боровая дичь (глухарь, тетерев, белая куропатка, рябчик): Бичурский, Джидинский Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Селенгинский, Тарбагатайский, Тункинский Хоринский районы. С 12 августа С 26 августа 2019 г. – по 31 декабря 2019 г. Степная и полевая дичь (серая куропатка) С 12 августа С 1 сентября 2019 г. – по 30 сентября 2019 г. Взрослые самцы лося, благородные олени во время гона С 19 августа Со 2 сентября 2019 г. - по 29 февраля 2020 г. Боровая дичь (глухарь, тетерев, белая куропатка, рябчик): Баргузинский, Баунтовский, Курумканский, Муйский, Окинский, Северо-Байкальский районы С 19 августа С 31 августа 2019 г. – 20 октября 2019 г. Водоплавающая дичь С 20 августа С 3 сентября 2019 г. – 20 октября 2019 г. Болотно-луговая дичь С 20 августа С 15 сентября 2019 г. - по 29 февраля 2020 г. Волк, лисица, заяц-беляк Со 2 сентября С 1 октября 2019 г. - 31 декабря 2019 г. Лось все половозрастные группы, олень благородный все группы, косуля все группы, С 17 сентября С 1 октября 2019 г. – по 01 апреля 2020 г. Ондатра С 17 сентября С 15 октября 2019 г. - по 29 февраля 2020 г. Рысь, росомаха, ласка, соболь, колонок, белка, горностай, хорьки, норки С 1 октября С 1 ноября 2019 г. - 31 декабря 2019 г. Кабарга С 18 октября

В Бурятии с 18 июля начинается подача заявлений на добычу охотничьих ресурсов. В этот день начнут принимать заявления на охоту на кабана, дикого северного оленя, сурка-тарбагана и бурого медведя. Сама охота будет разрешена с 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба Бурприроднадзора.Республиканской службой по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования, опубликован график приёма физических лиц при предоставлении государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Личный приём, регистрация заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в ИС «Охота» будут проходить в кабинете 409 еженедельно в понедельник и пятницу. Дополнительно они будут проходить в первые дни подачи заявлений на соответствующие виды охотресурсов, не выпадающие на понедельник и пятницу: 18 июля, 1 августа, 20 августа, 17 сентября, 1 октября. Время приёма: с 9:00 до 16:00. Обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00. Выдача разрешений физическим лицам будет происходить в 410 кабинете ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 17:00. Обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00.Предоставление услуги осуществляется лично заявителю при наличии оригинала паспорта (для идентификации личности) и охотничьего билета (для формирования заявления), а также иному лицу – на основании надлежаще оформленной доверенности, при наличии оригинала паспорта доверяемого лица.Консультирование граждан по процедуре предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, по вопросам расположения общедоступных охотничьих угодий, а также по иным вопросам, касающимся организации охоты на территории общедоступных охотничьих угодий осуществляется в течение рабочего дня в соответствии со служебным распорядком.Также подать заявление можно через Интернет. Бурприроднадзором на своём сайте опубликованы инструкции по регистрации и подачи заявлений на добычу охотничьих ресурсов на Едином портале государственных услуг.