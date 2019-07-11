Скоро в Бурятии начнут принимать заявления на охоту

В Бурятии с 18 июля начинается подача заявлений на добычу охотничьих ресурсов. В этот день начнут принимать заявления на охоту на кабана, дикого северного оленя, сурка-тарбагана и бурого медведя. Сама охота будет разрешена с 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба Бурприроднадзора.
Республиканской службой по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования, опубликован график приёма физических лиц при предоставлении государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Личный приём, регистрация заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в ИС «Охота» будут проходить в кабинете 409 еженедельно в понедельник и пятницу. Дополнительно они будут проходить в первые дни подачи заявлений на соответствующие виды охотресурсов, не выпадающие на понедельник и пятницу: 18 июля, 1 августа, 20 августа, 17 сентября, 1 октября. Время приёма: с 9:00 до 16:00. Обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00. Выдача разрешений физическим лицам будет происходить в 410 кабинете ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 17:00. Обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00.
Предоставление услуги осуществляется лично заявителю при наличии оригинала паспорта (для идентификации личности) и охотничьего билета (для формирования заявления), а также иному лицу – на основании надлежаще оформленной доверенности, при наличии оригинала паспорта доверяемого лица.
Консультирование граждан по процедуре предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, по вопросам расположения общедоступных охотничьих угодий, а также по иным вопросам, касающимся организации охоты на территории общедоступных охотничьих угодий осуществляется в течение рабочего дня в соответствии со служебным распорядком.
Также подать заявление можно через Интернет. Бурприроднадзором на своём сайте опубликованы инструкции по регистрации и подачи заявлений на добычу охотничьих ресурсов на Едином портале государственных услуг.
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Сроки охоты
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Охотничий ресурс
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Сроки подачи заявления
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С 1 августа 2019 г. – по 29 февраля 2020 г.
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Кабан
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С 18 июля
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С 1 августа 2019 г. – по 15 марта 2020 г.
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Дикий северный олень
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С 1 августа 2019 г. – по 30 сентября 2019 г.
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Сурок-тарбаган
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С 1 августа 2019 г. – по 30 ноября 2019 г.
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Бурый медведь
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С 15 августа 2019 г. – по 31 октября 2019 г.
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Барсук
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С 1 августа
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С 25 августа 2019 г. – по 20 сентября 2019 г.
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Взрослые самцы косули во время гона
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С 12 августа
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С 26 августа 2019 г. – по 29 февраля 2020 г.
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Боровая дичь (глухарь, тетерев, белая куропатка, рябчик): Бичурский, Джидинский Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Селенгинский, Тарбагатайский, Тункинский Хоринский районы.
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С 12 августа
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С 26 августа 2019 г. – по 31 декабря 2019 г.
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Степная и полевая дичь (серая куропатка)
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С 12 августа
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С 1 сентября 2019 г. – по 30 сентября 2019 г.
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Взрослые самцы лося, благородные олени во время гона
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С 19 августа
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Со 2 сентября 2019 г. - по 29 февраля 2020 г.
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Боровая дичь (глухарь, тетерев, белая куропатка, рябчик): Баргузинский, Баунтовский, Курумканский, Муйский, Окинский, Северо-Байкальский районы
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С 19 августа
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С 31 августа 2019 г. – 20 октября 2019 г.
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Водоплавающая дичь
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С 20 августа
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С 3 сентября 2019 г. – 20 октября 2019 г.
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Болотно-луговая дичь
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С 20 августа
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С 15 сентября 2019 г. - по 29 февраля 2020 г.
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Волк, лисица, заяц-беляк
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Со 2 сентября
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С 1 октября 2019 г. - 31 декабря 2019 г.
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Лось все половозрастные группы, олень благородный все группы, косуля все группы,
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С 17 сентября
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С 1 октября 2019 г. – по 01 апреля 2020 г.
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Ондатра
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С 17 сентября
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С 15 октября 2019 г. - по 29 февраля 2020 г.
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Рысь, росомаха, ласка, соболь, колонок, белка, горностай, хорьки, норки
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С 1 октября
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С 1 ноября 2019 г. - 31 декабря 2019 г.
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Кабарга
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С 18 октября