В Бурятии дети дарили водителям ромашки

В Прибайкальском районе сотрудники ГИБДД провели акцию «Соблюдай ПДД – сохрани семью»



Помощниками стали воспитанники детского сада «Солнышко» в селе Турунтаево.



Малыши сделали своими руками ромашки, на лепестках которых написали пожелания по соблюдению правил дорожного движения. Среди просьб детей к взрослым - строго соблюдать требования дорожной безопасности, пропускать пешеходов на пешеходных переходах, пристегиваться ремнями безопасности, выбирать безопасную скорость движения, соблюдать правила перевозки детей, а также беречь себя и своих близких.



Автоинспекторы раздали детские поделки автомобилистам и призвали их к внимательности на дороге, сообщает УГИБДД по Бурятии.

