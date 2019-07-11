В Прибайкальском районе сотрудники ГИБДД провели акцию «Соблюдай ПДД – сохрани семью»
Помощниками стали воспитанники детского сада «Солнышко» в селе Турунтаево.
Малыши сделали своими руками ромашки, на лепестках которых написали пожелания по соблюдению правил дорожного движения. Среди просьб детей к взрослым - строго соблюдать требования дорожной безопасности, пропускать пешеходов на пешеходных переходах, пристегиваться ремнями безопасности, выбирать безопасную скорость движения, соблюдать правила перевозки детей, а также беречь себя и своих близких.
Автоинспекторы раздали детские поделки автомобилистам и призвали их к внимательности на дороге, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии дети дарили водителям ромашки
Общество, Фото:
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