В Улан-Удэ сотрудник ГИБДД доставил младенца в больницу

5 июля около 17 часов в селе Сотниково к экипажу ДПС ГИБДД в составе капитана полиции Вадима Некрасова и старшего лейтенанта полиции Цыдыпа Норбоева подъехал автомобиль, водитель которого попросил о помощи. Мужчина пояснил, что в салоне находятся его супруга и 10-месячный сын. Малыш нуждался в экстренной медицинской помощи, поэтому родители решили самостоятельно довезти малыша до медицинского учреждения.
Однако движение на улицах города в это время всегда затруднено. Тогда отец мальчика обратился к экипажу ДПС.
Сотрудники ГИБДД предложили маме с малышом пересесть в патрульный автомобиль. Оставив напарника на посту, капитан полиции Вадим Некрасов доставил ребёнка и маму в детскую клиническую больницу. Врачи оказали ребёнку необходимую помощь, и в настоящий момент его жизни ничего не угрожает.
Вечером того же дня отец 10-месячного Арсалана приехал на пост и поблагодарил автоинспекторов за оказанную помощь. Полицейские, в свою очередь, пожелали скорейшего выздоровления малышу.
Капитан полиции Вадим Некрасов не в первый раз оказывает помощь гражданам в затруднительных ситуациях. Несколькими месяцами ранее он совместно с коллегой локализовал пожар, возникший во дворе частного дома в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая экипаж ДПС домчал рожающую женщину в роддом на патрульной машине.