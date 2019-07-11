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В Улан-Удэ сотрудник ГИБДД доставил младенца в больницу

В Улан-Удэ сотрудник ГИБДД доставил младенца в больницу
Общество, 
Родители попросили помощи у сотрудников ДПС из-за пробок. ВИДЕО

5 июля около 17 часов в селе Сотниково к экипажу ДПС ГИБДД в составе капитана полиции Вадима Некрасова и старшего лейтенанта полиции Цыдыпа Норбоева подъехал автомобиль, водитель которого попросил о помощи. Мужчина пояснил, что в салоне находятся его супруга и 10-месячный сын. Малыш нуждался в экстренной медицинской помощи, поэтому родители решили самостоятельно довезти малыша до медицинского учреждения.

Однако движение на улицах города в это время всегда затруднено. Тогда отец мальчика обратился к экипажу ДПС.

Сотрудники ГИБДД предложили маме с малышом пересесть в патрульный автомобиль. Оставив напарника на посту, капитан полиции Вадим Некрасов доставил ребёнка и маму в детскую клиническую больницу. Врачи оказали ребёнку необходимую помощь, и в настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

Вечером того же дня отец 10-месячного Арсалана приехал на пост и поблагодарил автоинспекторов за оказанную помощь. Полицейские, в свою очередь, пожелали скорейшего выздоровления малышу.



Капитан полиции Вадим Некрасов не в первый раз оказывает помощь гражданам в затруднительных ситуациях. Несколькими месяцами ранее он совместно с коллегой локализовал пожар, возникший во дворе частного дома в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая экипаж ДПС домчал рожающую женщину в роддом на патрульной машине.

ГИБДД больница
 
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