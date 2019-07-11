11 Июля

10 Июля

Популярное

В школе Нижней Иволги не подтвердился туберкулёз

В школе Нижней Иволги не подтвердился туберкулёз
Общество,  Фото:pixabay.com
Случай внебольничной пневмонии привёл к дезинфекции в школе

В Бурятии не подтвердилось наличие туберкулёза у учащегося Нижне-Иволгинской средней школы Иволгинского района. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Бурятия.

В конце прошлого месяца в региональных новостных лентах сообщалось о том, что в Нижней Иволге выявлен ребёнок с подозрением на туберкулез. После ежегодной плановой диагностики старшеклассника направили на дообследование. Врачи провели необходимые диагностические мероприятия, а по месту жительства школьника и в школе была проведена дезинфекция.

По результатам доообследования специалисты исключили у ребенка туберкулёз органов дыхания. Ему был установлен диагноз внебольничной пневмонии. В настоящее время он проходит лечение в Детской республиканской клинической больнице. В образовательном учреждении новых случаев заболеваний туберкулёзом не зарегистрировано.
туберкулез медицина здравоохранение школа дети учащиеся пневмония иволгинский район Нижняя Иволга Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В школе Нижней Иволги не подтвердился туберкулёз
В школе Нижней Иволги не подтвердился туберкулёз
Общество, 11.07.2019
Случай внебольничной пневмонии привёл к дезинфекции в школе
В Бурятии за «Клубничным раем» последует «Фофоновский Огурец»
В Бурятии за «Клубничным раем» последует «Фофоновский Огурец»
Общество, 11.07.2019
Два фестиваля-ярмарки пройдут в Кабанском районе
Корейские волонтёры учили сирот Бурятии тхэквондо
Корейские волонтёры учили сирот Бурятии тхэквондо
Общество, 11.07.2019
Студенты-волонтёры из Южной Кореи побывали в Бичурском центре помощи детям
9 домов и усадеб Иркутска стали культурным наследием России
9 домов и усадеб Иркутска стали культурным наследием России
Общество, 11.07.2019
Они расположены на «заповедных» улицах центра города
В Улан-Удэ повторно пройдёт пенная вечеринка
В Улан-Удэ повторно пройдёт пенная вечеринка
Общество, 11.07.2019
На этот раз она состоится в парке имени Жанаева
Иркутск и Чита сразятся за Кубок России по футболу
Иркутск и Чита сразятся за Кубок России по футболу
Общество, 11.07.2019
В первенстве России иркутяне встретятся с Южно-Сахалинском и Новосибирском
Определены сёла Бурятии, где построят спортивные площадки
Определены сёла Бурятии, где построят спортивные площадки
Общество, 11.07.2019
Их построят ещё в 9 населённых пунктах
В Иркутске пройдёт Чемпионат России по стрельбе из лука
В Иркутске пройдёт Чемпионат России по стрельбе из лука
Общество, 11.07.2019
Состав участвующих команд будет сформирован по итогам «Стрел Байкала» в Улан-Удэ
В Улан-Удэ прозвучали песни корейских шаманов: фоторепортаж
В Улан-Удэ прозвучали песни корейских шаманов: фоторепортаж
Общество, 11.07.2019
Выступление состоялось в рамках офф-программы музыкального фестиваля «Голос кочевников»
Виктория Дашиева из Бурятии поборется за титул «Мисс Монголия»
Виктория Дашиева из Бурятии поборется за титул «Мисс Монголия»
Общество, 11.07.2019
Известная участница конкурсов красоты из Бурятии уже выступила на открытии праздника Наадам
В Улан-Удэ учёные из трёх стран обсуждали социологию уголовного права
В Улан-Удэ учёные из трёх стран обсуждали социологию уголовного права
Общество, 11.07.2019
В БГУ прошла международная конференция «Социология уголовного права: проблемы криминализации и декриминализации»
В Иркутской области осуждённых учат профессиям пожарного и мельника
В Иркутской области осуждённых учат профессиям пожарного и мельника
Общество, 11.07.2019
Всего за год профессиональную подготовку прошли 200 осуждённых
Гиревик из Бурятии победил на Кубке Европы
Гиревик из Бурятии победил на Кубке Европы
Общество, 11.07.2019
Андрей Рассадин установил личный рекорд в Париже
В Бурятии на Байкале стало больше змей
В Бурятии на Байкале стало больше змей
Общество, 11.07.2019
Специалисты просят не пугать змей и не пугаться самим

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^