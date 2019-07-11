В школе Нижней Иволги не подтвердился туберкулёз

Случай внебольничной пневмонии привёл к дезинфекции в школе



В Бурятии не подтвердилось наличие туберкулёза у учащегося Нижне-Иволгинской средней школы Иволгинского района. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Бурятия.



В конце прошлого месяца в региональных новостных лентах сообщалось о том, что в Нижней Иволге выявлен ребёнок с подозрением на туберкулез. После ежегодной плановой диагностики старшеклассника направили на дообследование. Врачи провели необходимые диагностические мероприятия, а по месту жительства школьника и в школе была проведена дезинфекция.



По результатам доообследования специалисты исключили у ребенка туберкулёз органов дыхания. Ему был установлен диагноз внебольничной пневмонии. В настоящее время он проходит лечение в Детской республиканской клинической больнице. В образовательном учреждении новых случаев заболеваний туберкулёзом не зарегистрировано.

