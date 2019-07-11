Корейские волонтёры учили сирот Бурятии тхэквондо

Общество, Фото: пресс-служба Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия

Студенты-волонтёры из Южной Кореи побывали в Бичурском центре помощи детям



В Бурятии на этой неделе к ребятам Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, приезжали гости – студенты-волонтёры из Южной Кореи. Международная делегация состояла из 20 студентов-волонтёров под руководством двух профессоров из университета Ниньян. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты населения РБ.



В первый день пребывания волонтёры собрали подаренную детям мебель и построили новую песочницу. Вечером, после ужина, вместе со специалистами центральной библиотеки и Управления культуры района для гостей была проведена экскурсия по селу Бичура. Им рассказали о традициях семейских, о самой длинной улице села, занесённой в книгу Рекордов Гиннесса, показали её наглядно. Затем студенты отправились на берег реки Хилок, где они встретили вечерний закат.



Второй день пребывания был посвящён кулинарии. Южнокорейские студенты учили детей искусству приготовления блюд национальной корейской кухни, сыграли с детьми в корейские народные игры и вручили подарки. Также для воспитанников был проведён мастер-класс по тхэквондо и корейским современным танцам в стиле K-pop. Дети и студенты настолько стали родными друг другу, что во время церемонии прощания волонтёры не могли сдержать слёз.

