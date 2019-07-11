«Вместо этой улицы речка бежала»: В Улан-Удэ устраняют последствия сильнейшего ливня

- Такой дождь пошёл, тут вместо этой улицы речка бежала. Так как я живу выше, ущерб у меня гораздо меньше, по сравнению с теми соседями, которые живут ниже. У меня вода затопила котельную, сгорел циркуляционный насос на отоплении, пострадала скважина, ну и на участке подразмыло местами, - рассказал житель ДНТ Баяр Алексей Масюк.











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