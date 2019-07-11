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«Вместо этой улицы речка бежала»: В Улан-Удэ устраняют последствия сильнейшего ливня

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Игорь Шутенков посетил пострадавшее от ливня ДНТ «Баяр» в микрорайоне Зеленхоз

Как сообщал «Байкал-Daily» в субботу, 29 июня в Улан-Удэ и в пригороде прошёл сильнейший ливень с градом. За полчаса выпало около 30 мм осадков, что составляет 1,5-месячную норму. Такого ливня в городе не было уже очень давно – прежде было лишь 20 мм осадков, но в течение суток, а не одного часа. В городе было подтоплено 55 многоквартирных домов, в частном секторе затопило также 55 участков.

Одним из наиболее пострадавших стал ДНТ «Баяр» в микрорайоне Зеленхоз. Вода заполнила приусадебные участки, дома и подвалы буквально за 30 минут.

Местному жителю Алексею Масюку повезло чуть больше, чем остальным жителям улицы Телембинская. Его участок находится выше. Однако ущерб, по его подсчётам, составляет около 15-20 тысяч рублей.

- Такой дождь пошёл, тут вместо этой улицы речка бежала. Так как я живу выше, ущерб у меня гораздо меньше, по сравнению с теми соседями, которые живут ниже. У меня вода затопила котельную, сгорел циркуляционный насос на отоплении, пострадала скважина, ну и на участке подразмыло местами, - рассказал житель ДНТ Баяр Алексей Масюк.



Одним из тех, кто пострадал сильнее всех, стал Андрей Беликов. Как раз его участок находится практически в самом низу улицы. Если судить по ещё не до конца просохшим доскам забора, то вода поднялась на уровне более метра. От наводнения пострадали сварочный аппарат, бензопила и прочие инструменты, находившиеся в гараже. Ко всему этому, течением по ограде раскидало дрова и занесло мусор.

- Машину тоже затопило. Её удалось восстановить, но всё равно там некоторые нюансы есть. Ещё и грузовая машина в воде стояла. Я до неё даже не добрался, там тоже, наверное, вода есть. Ущерб даже не подсчитывал, - рассказал журналистам Андрей Беликов.

Всего из затопленного ДНТ «Баяр» коммунальщики вывозили воду трое суток, выкачав около 10 тысяч кубометров.

Таких последствий можно было бы избежать, будь на этой улице система для отвода воды, однако её нет. Всё дело в том, что ДНТ не имеет документальной принадлежности к городу, кроме как территориальной. Сейчас эти земли находятся в федеральной собственности. Несколько лет назад Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства выдал эти земли людям, которые создали ДНТ. Об этом свидетельствуют документы в членской книге. Однако узаконить участки с помощью этих документов невозможно. Поэтому установить здесь системы для отвода воды некому.

- С 2017 года город Улан-Удэ судится с федералами за эти земли, мы предлагали передать в собственность города эти земли. Сейчас состоялся суд, по решению которого отказ БУРНИИСХа в не предоставление земель признан незаконным. Теперь мы планируем добиться передачи земли нам и уже после этого узаконить все строения и наконец-то прописать людей. Так как улицы станут муниципальными, мы, совместно с жителями будем благоустраивать эти земли, - сообщил и. о. администрации города Улан-Удэ Игорь Шутенков.

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