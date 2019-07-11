Мэрия опросит Улан-Удэ о качестве муниципальных услуг

Опрос пройдёт на сайте Администрации



С 15 июля по 15 августа на официальном сайте Администрации города Улан-Удэ пройдёт интернет-опрос населения о качестве предоставления государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Советского района.



Адрес сайта мэрии – www.ulan-ude-eg.ru



Читают сейчас