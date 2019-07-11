Опрос пройдёт на сайте Администрации
С 15 июля по 15 августа на официальном сайте Администрации города Улан-Удэ пройдёт интернет-опрос населения о качестве предоставления государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Советского района.
Адрес сайта мэрии – www.ulan-ude-eg.ru
Мэрия опросит Улан-Удэ о качестве муниципальных услуг
Общество, Фото:
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