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Мэрия опросит Улан-Удэ о качестве муниципальных услуг

Мэрия опросит Улан-Удэ о качестве муниципальных услуг
Общество,  Фото:pixabay.com
Опрос пройдёт на сайте Администрации

С 15 июля по 15 августа на официальном сайте Администрации города Улан-Удэ пройдёт интернет-опрос населения о качестве предоставления государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Советского района.

Адрес сайта мэрии – www.ulan-ude-eg.ru
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