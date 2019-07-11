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В Бурятии установят пять новых пунктов весового контроля

В Бурятии установят пять новых пунктов весового контроля
Общество,  Фото:pixabay.com
На автомобильной дороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян» начал работу автоматический пункт весогабаритного контроля

За 12 суток было выписано 12 постановлений по нарушению правил перевозки грузов на общую сумму 3,75 млн рублей, сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.

Автоматические пункты весогабаритного контроля были установлены на а/д «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян» в декабре 2018 года. До недавнего времени они работали в тестовом режиме.

- С 13 июня по 25 июня 2019 года зафиксировано 33 нарушения по ст.12.21.1. КоАП РФ (нарушение правил перевозки грузов). В настоящее время в работе находятся материалы по 11 нарушениям требований перевозки грузов. ЦАФАП МВД по РБ вынесено 12 постановлений об административном правонарушении на общую сумму 3 750 тыс. руб. Рекомендуем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов, соблюдать требования законодательства в сфере весогабаритного контроля, - сообщили в минтрансе.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019-2020 гг. в республике будет установлено пять дополнительных автоматических пунктов на следующих дорогах – «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян», «Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино», «Улан-Удэ-Романовка-Чита», «Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск», «Тресково-Шергино-Оймур-Заречье».

Справка:

Данные автоматические пункты предназначены для измерения следующих показателей транспортных средств: полной массы автомобиля, нагрузок, приходящихся на ось (группу осей), межосевых расстояний, габаритных размеров транспортных средств.

Комплексы позволяют определить класс транспортного средства, фиксировать на видеоизображении (фотографии) государственный номерной знак, осуществлять сбор, хранение обработанных данных о транспортных средствах, их массе, нагрузкам по осям, скорости, направлении движения, дате и времени прохождения через зону контроля. Комплексы также оборудованы электронно-информационными табло, где выводится информация о соответствии их грузового авто нормам общей загрузки и нагрузки на ось.

Для введённых в эксплуатацию систем предельно допустимыми значениями являются полная масса транспортного средства – 40 тонн; нагрузка на ось – 11,5 тонн.

Движение тяжеловесного авто с превышением допустимой массы или допустимой нагрузки на ось влечёт штраф на водителя в размере 7-10 тыс. рублей или лишения права управления на срок от четырех до шести месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, 45 тыс. – 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 до 500 тыс.рублей.

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