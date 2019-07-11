В Улан-Удэ повторно пройдёт пенная вечеринка

На этот раз она состоится в парке имени Жанаева



В Улан-Удэ снова пройдёт пенная вечеринка «Pro Bubbles Party». На этот раз она состоится 20 июля в 17:00 в парке им. Д. Ж. Жанаева. Об этом сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха столицы Бурятии.



По словам организаторов, посетителей парка ждёт безудержное пенное веселье, которое не оставит равнодушным ни ребёнка, ни взрослого. В программе праздника вновь будут конкурсы с обаятельным и харизматичным ведущим, шоу мыльных пузырей, зажигательные танцы и хиты в исполнении лучших диджеев города, а также раздача призов и подарков.



Ранее пенный праздник лета для всей семьи состоялся 6 июля в парке «Юбилейный».



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