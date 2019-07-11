На этот раз она состоится в парке имени Жанаева
В Улан-Удэ снова пройдёт пенная вечеринка «Pro Bubbles Party». На этот раз она состоится 20 июля в 17:00 в парке им. Д. Ж. Жанаева. Об этом сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха столицы Бурятии.
По словам организаторов, посетителей парка ждёт безудержное пенное веселье, которое не оставит равнодушным ни ребёнка, ни взрослого. В программе праздника вновь будут конкурсы с обаятельным и харизматичным ведущим, шоу мыльных пузырей, зажигательные танцы и хиты в исполнении лучших диджеев города, а также раздача призов и подарков.
Ранее пенный праздник лета для всей семьи состоялся 6 июля в парке «Юбилейный».
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ повторно пройдёт пенная вечеринка
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На этот раз она состоится в парке имени Жанаева
В первенстве России иркутяне встретятся с Южно-Сахалинском и Новосибирском
Их построят ещё в 9 населённых пунктах
Состав участвующих команд будет сформирован по итогам «Стрел Байкала» в Улан-Удэ
Выступление состоялось в рамках офф-программы музыкального фестиваля «Голос кочевников»
Известная участница конкурсов красоты из Бурятии уже выступила на открытии праздника Наадам
В БГУ прошла международная конференция «Социология уголовного права: проблемы криминализации и декриминализации»
Андрей Рассадин установил личный рекорд в Париже
Специалисты просят не пугать змей и не пугаться самим
Турнир состоится в Усть-Баргузине
Специалисты Баргузинского лесхоза вышли на улицы в селе Баргузин, чтобы напомнить местным жителям о противопожарном режиме
Священник вручил им пакеты с продуктами и православную литературу
Эрнст Бромайс из Швейцарии намеревается проплыть 800 км по Байкалу
Возможно, шоумен Сергей Зверев побывает не только в Култуке, но и в родном селе в Бурятии
Для этого надо снять небольшой мотивирующий ролик