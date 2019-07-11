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Юные жители ТОСов в Бурятии соревновались в знании ПДД

Юные жители ТОСов в Бурятии соревновались в знании ПДД
Общество, 
В Селенгинском районе Бурятии прошли соревнования ТОСов, одним из этапов которых стала проверка знаний у детей правил дорожной безопасности

Участниками весёлых стартов стали юные жители ТОСов «Дружный», «Радость» и «Феникс», сообщает УГИБДД по Бурятии.

Сотрудники ГИБДД повторили с ребятами правила безопасного поведения на дороге и предложили пройти тематическое тестирование. Юные участники дорожного движения отвечали на вопросы о правах и обязанностях пешеходов, пассажиров и велосипедистов, значениях дорожных знаков и сигналов светофора, правилах поведения на остановке общественного транспорта и по пути в школу.

Первое место разделили сразу два участника - это Кирилл Касаткин (ТОС «Дружный») и Ольга Кокорина (ТОС «Радость»). Вторым стал Егор Ли-Ци-Сю из ТОС «Дружный», 3 место - у Насти Лупоносовой (ТОС «Феникс»).

Автоинспекторы наградили детей грамотами и призвали быть примером для окружающих, пожелав, чтобы их каникулы прошли весело и безопасно.
ТОС ГИБДД
 
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