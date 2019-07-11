В большинство районов Тулуна подали горячее водоснабжение
Об этом на вечернем заседании комиссии по ЧС сообщил министр жилищной политики, энергетики и транспорта региона Артур Сулейменов.
- Сегодня запущены котельная №1 микрорайона Угольщиков, №3 поселка Стекольный, котельная по ул. Островского и в Рабочем городке. Не запущенной пока осталась котельная в поселке Жукова. Там происходит просушка оборудования. Её планируем запустить 11 июля, - отметил министр.
Таким образом, горячая вода поступает во все микрорайоны, кроме посёлка Жукова.
На 10 июля единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили 31036 человек.
- Ещё семи тысячам пострадавших средства произведены через Сбербанк и Почту России. Сегодня все единовременные выплаты завершили. Выплаты за частичную или полную утрату имущества получили 4299 человек, из них по 50 тыс. рублей получили 1037 человек, по 100 тыс. рублей - 3262 человека, - доложил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.
17 семьям погибших граждан выплачено пособие в размере 1 млн рублей.
Губернатор Сергей Левченко поручил ускорить работы по обследованию домов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», Тулун наиболее сильно пострадал от наводнения.
В большинстве районов затопленного Тулуна вернули горячую воду
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