Привито более тысячи взрослых и 63 ребёнка
В Бурятии продолжается иммунизация против кори жителей республики и иностранных рабочих. Проводятся заседания иммунологических комиссий в районных и городских медицинских организациях, на которых пересматриваются медицинские отводы. Также проводится работа с людьми, которые отказались прививок, сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.
Всего в Бурятии привито более 4,4 тысяч человек, что составило 78% от плана иммунизации. В том числе привито 1157 взрослых (100% от плана), 63 ребёнка (100% от плана) и 3244 трудовых мигрантов (72% от плана).
Всего в рамках подчищающей иммунизации в регионе планируется привить против кори 5720 человек. Иммунизация продлится до 1 октября 2019 года.
В Бурятии почти на 80% выполнили план по прививкам от кори
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Привито более тысячи взрослых и 63 ребёнка
В Улан-Удэ провели рейд в рамках всероссийской акции «Безопасность детства»
Прокуратура выявила множество нарушений в домах престарелых и интернатах
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
Один дом со вчерашнего дня остаётся без водоснабжения
В Кяхте судебные приставы восстановили на работе научного сотрудника местного краеведческого музея
За три года доля молодых соискателей, желающих работать в государственных органах, сократилась в два раза
В связи с грубыми нарушениями санитарных норм сальмонеллёзом заболел 51 школьник
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, днём по юго-западу местами ливни
Первый шкаф для буккроссинга поставят в парке Читы
У сборной – 2 «золота», 2 «серебра» и 1 «бронза»
Это его собственное изобретение
Она победила в прыжках на двойном минитрампе
На фестиваль приедут гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Словакии, Франции и Южной Кореи
Россия выиграла на этом соревновании 9 медалей