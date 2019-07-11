В Бурятии почти на 80% выполнили план по прививкам от кори

Привито более тысячи взрослых и 63 ребёнка



В Бурятии продолжается иммунизация против кори жителей республики и иностранных рабочих. Проводятся заседания иммунологических комиссий в районных и городских медицинских организациях, на которых пересматриваются медицинские отводы. Также проводится работа с людьми, которые отказались прививок, сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.



Всего в Бурятии привито более 4,4 тысяч человек, что составило 78% от плана иммунизации. В том числе привито 1157 взрослых (100% от плана), 63 ребёнка (100% от плана) и 3244 трудовых мигрантов (72% от плана).



Всего в рамках подчищающей иммунизации в регионе планируется привить против кори 5720 человек. Иммунизация продлится до 1 октября 2019 года.



