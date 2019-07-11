В Бурятии сотрудник музея восстановилась на работе через суд

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Кяхте судебные приставы восстановили на работе научного сотрудника местного краеведческого музея



Женщина получила уведомление о прекращении с ней срочного трудового договора, который якобы был с ней заключен на период отсутствия основного работника. Ранее она была принята на должность научного сотрудника музея на постоянной основе.



Не согласившись с действиями работодателя она обратилась в суд с исковым заявлением о восстановлении нарушенных прав.



Суд, рассмотрев все материалы дела, принял её сторону и обязал дирекцию музея восстановить женщину на рабочем месте в занимаемой должности. Кроме этого, суд обязал работодателя выплатить заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей.



Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов. В результате проведённых судебными приставами действий женщина восстановлена в занимаемой должности, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.







