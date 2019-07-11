11 Июля

10 Июля

Популярное

HeadHunter: Молодёжь Бурятии стала реже стремиться на госслужбу

HeadHunter: Молодёжь Бурятии стала реже стремиться на госслужбу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За три года доля молодых соискателей, желающих работать в государственных органах, сократилась в два раза

По данным hh.ru, сегодня в Бурятии примерно 11 соискателей претендуют на место в сфере «Государственная служба, некоммерческие организации». 63% соискателей – женщины, а почти половина из них (55%) в возрасте 26-35 лет.

Что касается молодых кандидатов (до 22 лет), то по данным опроса службы исследований HeadHunter, в котором приняли участие и жители Бурятии, за последние три года доля молодых соискателей, желающих работать в государственных органах, сократилась в два раза: с 38% в 2016 году до 19% в 2019 году.

Произошло это в основном за счёт увеличения доли работающих или желающих работать на фрилансе (с 8% до 17%), а также по найму в коммерческой компании (с 36% до 41%) и в качестве предпринимателя (с 12% до 14%).

Распределение по уровням государственного управления за три года практически не изменилось: в органах федерального уровня хотели бы трудиться 48% молодых соискателей, предпочитающих госслужбу, на региональном - 32%, на муниципальном - 20%.

В качестве преимуществ работы в государственных органах молодые соискатели гораздо реже отмечали стабильность и постоянство (54%), возможность карьерного роста (36%), высокий статус и престиж работы (30%) и возможность работать на благо общества (30%), чем три года назад (71%, 54%, 46% и 48% соответственно). Стабильность и постоянство в 2016 году было на первом месте среди положительных сторон, в этом же году его сменил пункт, связанный с наличием на государственной службе премий, различных льгот и социального пакета (57%, в 2016 г. — 63%).



Для молодых соискателей, предпочитающих государственную службу, из действующих федеральных министров наибольшим образцом остаётся министр обороны Сергей Шойгу (33%). На втором месте оказался министр иностранных дел Сергей Лавров (25%). 24% отметили, что для них среди действующих министров образцов нет, сообщает HeadHunter.


работа государственные служащие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сотрудник музея восстановилась на работе через суд
В Бурятии сотрудник музея восстановилась на работе через суд
Общество, 11.07.2019
В Кяхте судебные приставы восстановили на работе научного сотрудника местного краеведческого музея
HeadHunter: Молодёжь Бурятии стала реже стремиться на госслужбу
HeadHunter: Молодёжь Бурятии стала реже стремиться на госслужбу
Общество, 11.07.2019
За три года доля молодых соискателей, желающих работать в государственных органах, сократилась в два раза
В Бурятии осудят экс-заведующую столовой за массовое отравление школьников
В Бурятии осудят экс-заведующую столовой за массовое отравление школьников
Общество, 11.07.2019
В связи с грубыми нарушениями санитарных норм сальмонеллёзом заболел 51 школьник  
В Улан-Удэ очень жарко
В Улан-Удэ очень жарко
Общество, 11.07.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, днём по юго-западу местами ливни
В Забайкалье расставят шкафы с книгами в общественных местах
В Забайкалье расставят шкафы с книгами в общественных местах
Общество, 10.07.2019
Первый шкаф для буккроссинга поставят в парке Читы
Улан-Удэ примет «Baikal Dance Festival»
Улан-Удэ примет «Baikal Dance Festival»
Общество, 10.07.2019
На фестиваль приедут гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Словакии, Франции и Южной Кореи
Ангарчанка завоевала золото на борцовском турнире в Испании
Ангарчанка завоевала золото на борцовском турнире в Испании
Общество, 10.07.2019
Россия выиграла на этом соревновании 9 медалей
В Чите пройдёт ярмарка в честь апостола Петра
В Чите пройдёт ярмарка в честь апостола Петра
Общество, 10.07.2019
На ней забайкальские умельцы представят свои работы
На сельских играх Иркутской области будет троеборье дояров
На сельских играх Иркутской области будет троеборье дояров
Общество, 10.07.2019
Также своё мастерство покажут трактористы
В Бурятии набирают волонтёров на учения Калачакры
В Бурятии набирают волонтёров на учения Калачакры
Общество, 10.07.2019
Им предстоит помочь 20 тысячам паломникам
МГУ купит ранцы первоклассникам-подтопленцам Иркутской области
МГУ купит ранцы первоклассникам-подтопленцам Иркутской области
Общество, 10.07.2019
Также он бесплатно повысит квалификацию учителей школ пострадавших районов
У забайкальских лучников 12 наград первенства России
У забайкальских лучников 12 наград первенства России
Общество, 10.07.2019
У иркутян – одна медаль, у Бурятии – три

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^