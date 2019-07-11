HeadHunter: Молодёжь Бурятии стала реже стремиться на госслужбу

В качестве преимуществ работы в государственных органах молодые соискатели гораздо реже отмечали стабильность и постоянство (54%), возможность карьерного роста (36%), высокий статус и престиж работы (30%) и возможность работать на благо общества (30%), чем три года назад (71%, 54%, 46% и 48% соответственно). Стабильность и постоянство в 2016 году было на первом месте среди положительных сторон, в этом же году его сменил пункт, связанный с наличием на государственной службе премий, различных льгот и социального пакета (57%, в 2016 г. — 63%).











По данным hh.ru, сегодня в Бурятии примерно 11 соискателей претендуют на место в сфере «Государственная служба, некоммерческие организации». 63% соискателей – женщины, а почти половина из них (55%) в возрасте 26-35 лет.Что касается молодых кандидатов (до 22 лет), то по данным опроса службы исследований HeadHunter, в котором приняли участие и жители Бурятии, за последние три года доля молодых соискателей, желающих работать в государственных органах, сократилась в два раза: с 38% в 2016 году до 19% в 2019 году.Произошло это в основном за счёт увеличения доли работающих или желающих работать на фрилансе (с 8% до 17%), а также по найму в коммерческой компании (с 36% до 41%) и в качестве предпринимателя (с 12% до 14%).Распределение по уровням государственного управления за три года практически не изменилось: в органах федерального уровня хотели бы трудиться 48% молодых соискателей, предпочитающих госслужбу, на региональном - 32%, на муниципальном - 20%.Для молодых соискателей, предпочитающих государственную службу, из действующих федеральных министров наибольшим образцом остаётся министр обороны Сергей Шойгу (33%). На втором месте оказался министр иностранных дел Сергей Лавров (25%). 24% отметили, что для них среди действующих министров образцов нет, сообщает HeadHunter.