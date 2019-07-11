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В Бурятии осудят экс-заведующую столовой за массовое отравление школьников

В Бурятии осудят экс-заведующую столовой за массовое отравление школьников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
В связи с грубыми нарушениями санитарных норм сальмонеллёзом заболели 51 школьник

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей столовой Ильинской средней общеобразовательной школы. 61-летняя женщина обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью прошлого года произошло массовое отравление учеников Ильинской школы. Дети обращались в медучреждения с жалобами на тошноту, сильные боли в животе, высокую температуру. По результатам анализов 51 школьнику в возрасте от 7 до 13 лет выставлен диагноз «сальмонеллез», четверо детей проходили стационарное лечение, остальные – амбулаторное.

Роспотребнадзор выявил множество нарушений санитарных правил, которые касались приёмки, хранения и приготовления продуктов питания для школьников. В частности, от поставщиков в столовую принимались продукты без ветеринарных свидетельств, а также без документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Нарушалась технология приготовления блюд из указанных продуктов, в том числе температурный режим и время их обработки. И другие нарушения. В смывах с оборудования и инвентаря в столовой обнаружены бактерии группы кишечной палочки и ДНК сальмонеллы.

Соблюдение санитарных норм и правил в столовой входило в обязанности заведующей, которые она должным образом не исполняла. 

После инцидента школу закрывали на 30 дней. Заведующую уволили.

- В ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключают в республиканском Следкоме. 
отравление уголовное дело школьное питание
 
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