В Бурятии осудят экс-заведующую столовой за массовое отравление школьников

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей столовой Ильинской средней общеобразовательной школы. 61-летняя женщина обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью прошлого года произошло массовое отравление учеников Ильинской школы. Дети обращались в медучреждения с жалобами на тошноту, сильные боли в животе, высокую температуру. По результатам анализов 51 школьнику в возрасте от 7 до 13 лет выставлен диагноз «сальмонеллез», четверо детей проходили стационарное лечение, остальные – амбулаторное.
Роспотребнадзор выявил множество нарушений санитарных правил, которые касались приёмки, хранения и приготовления продуктов питания для школьников. В частности, от поставщиков в столовую принимались продукты без ветеринарных свидетельств, а также без документов, подтверждающих их качество и безопасность.
Нарушалась технология приготовления блюд из указанных продуктов, в том числе температурный режим и время их обработки. И другие нарушения. В смывах с оборудования и инвентаря в столовой обнаружены бактерии группы кишечной палочки и ДНК сальмонеллы.
Соблюдение санитарных норм и правил в столовой входило в обязанности заведующей, которые она должным образом не исполняла.
После инцидента школу закрывали на 30 дней. Заведующую уволили.
- В ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключают в республиканском Следкоме.
- В ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключают в республиканском Следкоме.