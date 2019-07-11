В Улан-Удэ очень жарко

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, днём по юго-западу местами ливни



Ветер западный 3-8, при грозах 12-17 м/с. Температура днём 29-34, местами до 35-38, по Прибайкалью, при дожде по северу, юго-западу 22-27 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный днём 7-12 м/с. Температура днём 36-38 тепла.



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