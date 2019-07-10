Общественный совет МВД по Бурятии примет граждан

Необходима предварительная запись



18 июля с 18 до 19 часов в Общественной приёмной МВД по Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Димитрова, 2а, корп. 2 состоится приём граждан.



Приём ведут председатели Общественных советов при МВД по Бурятии и управлении МВД России по Улан-Удэ Николай Рогалев и Денис Леонов.



Предварительная запись по телефону: 8(3012) 275-307.



Справка:



Приём граждан членами общественных советов проводится в третий четверг месяца с 18:00 до 19:00. Граждане могут обращаться в приемную Общественного совета при МВД с предложениями по улучшению работы ОВД, по взаимодействию с институтами гражданского общества и с инициативами по организации мероприятий патриотической и духовно-нравственной направленности.



