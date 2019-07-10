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Общественный совет МВД по Бурятии примет граждан

Общественный совет МВД по Бурятии примет граждан
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Необходима предварительная запись

18 июля с 18 до 19 часов в Общественной приёмной МВД по Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Димитрова, 2а, корп. 2 состоится приём граждан.

Приём ведут председатели Общественных советов при МВД по Бурятии и управлении МВД России по Улан-Удэ Николай Рогалев и Денис Леонов.

Предварительная запись по телефону: 8(3012) 275-307.

Справка:

Приём граждан членами общественных советов проводится в третий четверг месяца с 18:00 до 19:00. Граждане могут обращаться в приемную Общественного совета при МВД с предложениями по улучшению работы ОВД, по взаимодействию с институтами гражданского общества и с инициативами по организации мероприятий патриотической и духовно-нравственной направленности.

МВД Бурятии прием граждан
 
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